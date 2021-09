El atacante argentino Julián Bartolo convirtió hoy un gol para Volos, que superó por 2-1 a Lamia, en partido válido por la fecha inaugural de la Superliga de fútbol de Grecia.

El delantero, de 25 años, abrió la cuenta a los 8 minutos de la primera etapa.

El exjugador de Brown de Puerto Madryn y Acassuso está cumpliendo su segunda temporada en la institución griega, pues en la campaña 2020-2021 jugó 29 partidos y convirtió 3 tantos, según reflejó un informe de Flashscore.

En Volos también jugaron el lateral Franco Ferrari (ex Mitre de Santiago del Estero), el marcador central Fausto Grillo (ex Vélez) y el mediocampista Emiliano Purita (ex San Martín de Tucumán).

MIRÁ TAMBIÉN Stuttgart con Klimowicz empató ante Frankfurt en el cierre de la cuarta fecha de la Bundesliga

En tanto, AEK Atenas, con el concurso de Sergio Araujo (ex Boca y Tigre), le ganó por 3-0 a Ionikos, que tuvo en sus filas al zaguero Salvador Sánchez (ex Chacarita).

Otros marcadores: PAOK Salónica 0-PAS Giannina 1; Olympiakos 0-Atromitos 0.

En adelantos jugados el sábado, Panathinaikos, con el ingreso del tucumano Sebastián Palacios (ex Independiente), superó por 4-0 a Apollon Smirnis, mientras que Panaitolikos y Asteras Trípolis finalizaron 0-0.

(Télam)