El entrenador del seleccionado paraguayo de fútbol, Eduardo Berizzo, reconoció hoy que Argentina llegará con "mucha confianza" al partido del jueves, por la 11ra. fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

"Argentina viene con mayor confianza desde que salió campeón, si bien mantiene el plantel ya se alivió una parte de la presión", apuntó el DT en la conferencia de prensa.

"Nuestro planteo será similar al partido de la Copa América y buscaremos incomodarlos sin perder en el uno contra uno y con una presión alta para evitarles el control desde sus centrales", adelantó.

Si bien no confirmó el once inicial, Berizzo dejó en claro que será clave el esquema táctico, muy posiblemente con una línea de cinco en el fondo para evitar que Lionel Messi y Lautaro Martínez "se muevan con comodidad".

"Evaluamos poner dos delanteros para que ellos deban preocuparse por ambos. Imagino un ataque dinámico y no dejándole el ataque posicional con un solo punta porque le van a ganar los centrales", avisó.

Además, el entrenador pidió estar "atentos" a las pérdidas de la pelota porque es una vía por la que Argentina "castiga fácilmente a sus rivales".

Paraguay suma 11 puntos y está actualmente afuera de la zona clasificatoria, a dos de Colombia y Ecuador.

En las últimas horas quedaron desafectados por lesión de David Martínez, defensor de River Plate, y Blas Riveros, lateral izquierdo del Brøndby danés.

A su vez, en la lista figuran los hermanos Óscar y Ángel Romero, quienes están sin club desde que se fueron de San Lorenzo, y también los argentinos nacionalizados Gastón Giménez y Alejandro Romero Gamarra.

"Son dos jugadores de gran nivel, no creo que se vean afectados por no tener club en este momento", concluyó Berizzo acerca de los ex San Lorenzo.

En el primero de los compromisos, Paraguay recibirá a Argentina en el estadio Defensores del Chaco (con 50% del aforo) el próximo jueves a las 20. (Télam)