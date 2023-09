El seleccionado argentino de fútbol, vigente campeón del mundo, sigue liderando el escalafón mundial que elabora mensualmente la FIFA e incrementó su ventaja al frente del mismo, llegando a 1.851.41 puntos contra los 1.840.76 de Francia.

El equipo argentino elevó su ventaja, y en eso tuvieron mucho que ver los dos triunfos que logró en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 (ante Ecuador y Bolivia), en 7.68 puntos respecto de la pasada clasificación, mientras que Francia perdió 2.78.

Brasil está tercero, Portugal pasó al octavo lugar superando a Italia y España, mientras que Uruguay, dirigido por el rosarino Marcelo Bielsa, esta 17mo. y Chile con el cordobés Eduardo Berizzo como DT quedó 36to, informó hoy la FIFA.

La clasificación mundial es la siguiente:

.1) Argentina: 1.851.41 puntos

.2) Francia: 1.840.76

.3) Brasil: 1.837.61

.4) Inglaterra: 1.794.34

.5) Bélgica: 1.792.64

.6) Croacia: 1.747.83

.7) Países Bajos 1.743.15

.8) Portugal: 1.728.58

.9) Italia: 1.727.37

10) España: 1.710.72

16) Colombia: 1.629.6

17) Uruguay 1.626.51

22) Perú 1.551.91

36) Chile 1.504.75

38) Ecuador 1.497.66

52) Paraguay 1.432.08

53) Venezuela 1.422.83

83) Bolivia 1.287.86 (Télam)