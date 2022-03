Argentina redondeó una serie perfecta con triunfo holgado sobre República Checa en Buenos Aires y sin pasar sobresaltos, retornó después de tres años a las Finales de la Copa Davis previstas para septiembre y lo que sigue ahora es conocer a sus próximos rivales, algo que sucederá el 24 de marzo.

En ese contexto, la Federación Internacional de Tenis (ITF) realizará el sorteo de las Finales el 24 de marzo próximo, según lo confirmó a Télam una fuente del organismo.

La victoria sobre los checos, en el debut del "Mago" Coria como capitán, con actuaciones destacadas de Sebastián Báez, Diego Schwartzman y los doblistas Horacio Zeballos y Máximo González, permitieron a la Argentina ganarse una de las 16 plazas disponibles para la fase de grupos de las Finales, que se disputarán del 14 al 18 de septiembre (luego del US Open), en cuatro sedes distintas.

La competencia, que tendrá cuatro grupos de cuatro equipos cada uno, estará compuesta por los 12 ganadores de los "Qualifiers" jugados en esta doble jornada, más los finalistas de 2021 (Rusia, el campeón, y Croacia) y los dos que recibieron invitaciones (Gran Bretaña y Serbia).

No obstante, habrá que revisar la situación de Rusia, que tiene prohibido por ITF participar en competencias por equipos a raíz de la situación política que atraviesa con su invasión a Ucrania, algo que si se mantiene hasta el 24 de marzo motivará su exclusión de las Finales y otro país será invitado para reemplazarlo.

En relación con las Finales, los países que queden ubicados primero y segundo en sus zonas en la competencia de septiembre, se clasificarán para las rondas eliminatorias que comenzarán desde los cuartos de final, del 23 al 27 de noviembre en un único escenario y a confirmarse.

En ese sentido, la ITF no tiene ninguna consideración de distribución regional para definir las sedes, es decir que las designaciones dependerán de los ofrecimientos que reciba.

De todas maneras, cuando la ITF decidió desdoblar las Finales entre septiembre para grupos y noviembre para playoffs de cuartos de final, no habrá restricción para que sean sedes europeas solamente. En ese escenario, Estados Unidos podría llegar a albergar uno de los grupos.

Luego de finalizados los "Qualifiers", la semana próxima se actualizará el ranking de naciones de la ITF y, a partir de ese registro, quedarán definidos los cabezas de serie.

Además de la Argentina, ya ganaron sus series de "Qualifiers" y lograron un lugar en fase de grupos España (venció a Rumania), Australia (a Hungría), Países Bajos (a Canadá, sin Denis Shapovalov y Felix Auger-Aliassime) y Corea del Sur (a Austria).

Siguen en competencia Francia vs. Ecuador, Finlandia vs. Bélgica, Estados Unidos vs. Colombia, Brasil vs. Alemania, Eslovaquia vs. Italia, Noruega vs. Kazajistán y Suecia vs. Japón. (Télam)