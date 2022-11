La Selección argentina goleó a Emiratos Árabes Unidos por 5 a 0 en un atractivo encuentro de carácter amistoso que disputaron esta tarde, en Abu Dhabi, en la previa del Mundial de Qatar 2022. Ángel Di María con un doblete, a los 25 y 36 minutos, Julián Álvarez, a los 17, y Lionel Messi, a los 44, todos en la primera etapa, y Joaquín Correa a los 14 del complemento, anotaron los tantos del triunfo albiceleste. El conjunto local intentó sorprender con avances punzantes, pero fue Argentina el que contó con las mejor acción mediante Álvarez, quien apareció en soledad por el medio tras un pase de Lionel Messi y no llegó a impactar, aunque ya en ese momento advirtió que era una amenaza. Con el correr de los minutos, el equipo comandado por el entrenador Lionel Scaloni mantuvo el dominio de la pelota y de contragolpe abrió el marcador: Messi se escapó por la derecha, quedó mano a mano con el arquero desde tres cuartos de cancha y la tocó a la izquierda para que Álvarez firme el 1-0. El tanto del delantero del Manchester City destrabó el partido y la Selección argentina desató un vendaval de goles en 10 minutos que lo tuvo como protagonista a Di María con su doblete personal. El primer tanto de Di María fue espectacular: tras un centro pasado de Marcos Acuña "Fideo" la agarró de volea y puso la pelota contra el palo derecho de Khalid Eisa. Posteriormente, el jugador de Juventus recibió en el área, gambeteó a dos defensores, al arquero y definió con el arco vacío para establecer la goleada 3-0. En la agonía de la primera etapa, el combinado nacional estiró las cifras con un golazo de su emblema Messi, quien recibió en el borde del área, metió un enganche, con el cual dejó a todos sus rivales en el camino, y definió de derecha cruzado al ángulo para sentenciar el 4-0. Ya en el complemento, Scaloni dispuso de cuatro modificaciones para no correr riesgos de cara a la Copa del Mundo. Los mismos fueron con ingresos de futbolistas de características defensivas, lo que llevó al equipo a ser más compacto en los primeros minutos, en los cuales Emiratos Árabes Unidos estuvo cerca del descuento con un potente remate de Harib Abdalla Suhail que se estrelló en el travesaño. Argentina pasó el ahogo que le impuso el local y cerca del cuarto de hora puso la historia 5 a 0 luego de una gran maniobra individual de Rodrigo De Paul, que asistió a Correa para que defina cruzado con la complicidad de un desvío. El encuentro siguió su curso, Messi con un tiro libre estuvo cerca de ampliar el resultado, mientras que Ali Saleh puso en aprietos al combinado nacional cuando definió cruzado pero el "Dibu" Martínez evitó el gol a puro reflejo, y el rebote le volvió a Saleh, que la tocó para Caio Canedo, quien remató y Germán Pezzella salvó en la línea. Pese a la victoria, Scaloni encendió las alarmas después del encuentro al afirmar que algunos futbolistas no se encuentran "del todo bien" en el aspecto físico, por lo que podría haber cambios en la lista de 26 de cara al Mundial de Qatar. Si bien se espera que evolucionen de forma favorable, los tocados a los que hizo referencia el DT serían el defensor Cristian "Cuti" Romero y el delantero Nicolás González, quienes quedaron afuera del banco de suplentes junto al mediocampista Alejandro "Papu" Gómez y a Paulo Dybala en el amistoso..La siguientes es la síntesis del encuentro:.Amistoso. Emiratos Árabes Unidos (0) - (5) Argentina. Estadio: Mohammed Bin Zayed Stadium. Árbitro: Ibrahim Nour El-Din (Egipto). VAR: Majed Alshamrani (Arabia Saudita)..Emiratos Árabes Unidos: Khalid Eisa; Khaled Ebraheim Helal, Khalifa Al Hammadi, Alhusein Saleh, Shanin Abdulrahman; Abdullah Salmeen, Ali Salmeen, Abdalla Ramadan, Harid Abdalla; Caio Canedo, Ali Mabkhout. DT: Rodolfo Arruabarrena. Argentina: Emiliano Martínez; Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis MacAllister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni..Goles en el primer tiempo: 17m Álvarez (A), 25m Di María (A), 36m Di María (A), 44m Messi (A)..Gol en el segundo tiempo: 14m Correa (A).. Cambios en el segundo tiempo: al inicio N.Molina por Di María (A), G.Montiel por Mac Allister (A), G.Pezzella por Otamendi (A), J.Correa por Acuña (A), F.Lima por Al Hajeri (EAU), Y.Nader por Al Balushi (EAU); 5m E.Fernández por Álvarez (A); 19m A.Jamil por Saleh (EAU), M.Rashid por Hamad (EAU); 30m G.Rodríguez por Paredes (A), A.Saleh por Suhail (EAU), A.Haikal por Al Dhanhani (EAU). LG/FG/AMR NA