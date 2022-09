El seleccionado argentino de futsal ganó la Liga Evolución, un torneo organizado por la Conmebol, disputado en Paraguay.

La Liga Evolución es una competencia de Conmebol para seleccionados mayores y juveniles que suman puntos en una tabla conjunta y se disputa en dos zonas: Argentina participó en la zona sur junto a Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

En los ocho partidos disputados, entre el seleccionado mayor y el sub 20, Argentina ganó siete y solo perdió uno.

En la primera fecha, la "Albiceleste" venció Chile por 3-1 y 3-0, en mayor y sub 20, respectivamente; luego, el equipo de Matías Lucuix perdió ante Uruguay por 2-0 y la sub 20 goleó 4-0; contra Bolivia, fueron triunfos por 2-1 y 6-0; y en la última jornada, la sub 20 abrió el día con una victoria 2-1 y la mayor se impuso por 5-1.

El seleccionado sub 20 tuvo el debut oficial como entrenador de Damián Stazzone, campeón del mundo con Argentina y ganador de la Copa Libertadores con San Lorenzo. (Télam)