El seleccionado argentino de hockey sobre pista, "Los Leones", cayó hoy contra su par de Estados Unidos por 7 a 4 en Pretoria, Sudáfrica, en lo que marcó su cuarto partido en la zona B del Mundial.

El seleccionado nacional llegó al juego con un registro de dos triunfos (5-4 vs. Irán y 3-1 vs. Australia) y un empate (3-3 vs. República Checa), aunque la mala labor en el tercer cuarto contra Estados Unidos le valió la primera caída.

El equipo argentino peleó desde atrás al encontrarse 4 a 1 abajo en el cuarto lapso pero no le alcanzó para repetir la épica del Panamericano 2021 cuando venció a Estados Unidos en la final.

Argentina cerrará mañana (4.40, hora de nuestro país) su participación contra el organizador, Sudáfrica, y deberá ganar y depender de otros resultados para continuar en la competición. (Télam)