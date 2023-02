La Argentina arrasó hoy con los premios The Best y se llevó todos los galardones en las ternas maculinas, entre los que estuvieron el capitán de la Selección Nacional, Lionel Messi, como mejor jugador del mundo, Lionel Scaloni como entrenador y Emiliano "Dibu" Martínez como arquero. En tanto, el cuarto trofeo se lo llevó la hinchada albiceleste, como mejor afición, por su afecto y acompañamiento durante el Mundial de Qatar 2022, en la que el elenco nacional se consagró campeón. De esta manera, los argentinos arrasaron en la rama masculina y se llevaron las cuatro estatuillas que estaban en juego. Messi redondeó un año perfecto con la obtención del premio FIFA al "Mejor Jugador" del mundo, al imponerse sobre los franceses Karim Benzema y Kilian Mbappé, y sumó su segundo galardón tras lograrlo en 2019. El capitán y símbolo de la Selección argentina logró su segunda distinción en el evento que celebra el ente regulador del fútbol mundial, logrando así ser el más ganador del mismo junto al delantero de Portugal Cristiano Ronaldo (2016 y 2017) y el polaco Robert Lewandowski (2020 y 2021), quienes ostentan dos trofeos, mientras que con una sola premiación aparece el mediocampista de Croacia Luka Modric (2018). Messi que tuvo un año productivo en el Paris Saint-Germain (PSG), el cual logró ser el mayor asistidor del equipo, logró destacarse con la Selección nacional en la conquista de la trofeo en la Finalissima frente a Italia y un nivel superlativo en el Mundial de Qatar 2022, en el que comandó a la "Scaloneta" a obtener la Copa del Mundo luego de 36 años y lograr el único título que le faltaba a sus exitosa carrera. El 2022 del rosarino fue soñado, ya que si bien quedó lejos en su marca de goles -anotó 35 en 51 partidos- logró conquistar el tercer trofeo mundialista para Argentina. Ya en el Mundial, lo de Messi fue exorbitante, fue el líder futbolístico de la Selección argentina, su presencia se hizo sentir fuerte a lo largo de los sietes cotejos que afrontó para alcanzar la gloria y su aporte goleador fue ante Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos, Croacia y un doblete a Francia en la final. Además de obtener la gloria máxima, Messi destrozó innumerables récords durante la competencia, pero el más relativo fue ser el primer futbolista en la historia en convertir goles en todos los encuentros mano a mano. El capitán de Argentina, fue elegido por la FIFA como el jugador más valioso del Mundial de Qatar 2022 y a su gran año, le sumó el premio The Best, el que lo convierte en el más ganador al igual que en Balones de Oro, de los cuales ostenta siete. Scaloni, "Dibu" Martínez y la hinchada, también premiados. Scaloni fue reconocido como el "mejor técnico del mundo" en la gala y relegó en el podio a al italiano Carlo Ancelotti y al español Josep Guardiola, entrenadores del multiganador Real Madrid y Manchester Ciy de Inglaterra, respectivamente. El oriundo de Pujato, que renovó este lunes su vínculo al mando de la Selección Nacional, fue el encargado de comandar a su equipo a una serie de éxitos en el último año y medio, en el que destacó la obtención de la Copa del Mundo en el Mundial de Qatar 2022, mérito más que suficiente para imponerse ante sus rivales en la terna. Scaloni agigantó aun más su figura ya que es el primer entrenador argentino en lograr la distinción, al tiempo que fue el único DT del país en ganar la Copa América y el Mundial. Atrás quedaron Ancelotti, quien con el Real Madrid en el año calendario logró LaLiga de España y la Champions League, mientras que Guardiola, un escalón más abajo, obtuvo la Premier League de Inglaterra con un alto nivel futbolístico

Por su parte, "Dibu" Martínez fue galardonado con el premio The Best al "mejor arquero del mundo", tras un impecable 2022, en el cual ostentó una destacada actuación durante el Mundial que se desarrolló en Qatar y que tuvo a la Selección argentina como campeona del mundo. El guardavallas del Aston Villa logró el porcentaje de votos necesario para imponerse ante Yassine Bounou de la Selección de Marruecos -la revelación de la Copa del Mundo- y el belga Thibaut Courtois, guardameta del multicampeón Real Madrid. El arquero de la "Scaloneta" tuvo un desempeño superlativo en momentos claves durante el Mundial disputado en tierras cataríes y fue fundamental en la final ante Francia, encuentro en el que salvó a la Argentina en el último segundo tapando un increíble e inolvidable mano a mano a Randal Kolo Muani, para llevar la definición a los 12 pasos, en el nuevamente -como frente a Países Bajos en cuartos de final- agigantó su figura y contuvo un remate. En un premio que reconoce la temporada -entre club y selección- del mejor portero del fútbol mundial, el ex Independiente hizo los deberes para ser el ganador del mismo con un regular 2022 en el Aston Villa donde salvo al equipo de muchas goleadas y de pérdidas de puntos que hubiesen decretado el segundo descenso del equipo londinense al Championship a mitad del año pasado. A pesar de su rendimiento en su club, el "por qué" de la conquista del marplatense está en su actuación con la camiseta argentina, la cual no le pesó desde su debut el 3 de junio de 2021 ante Chile por las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar. Los hinchas de la Selección argentina podrán extender sus festejos ya que fueron galardonados como "la mejor afición del mundo" en los premios de The Best de la FIFA, tras la demostración de afecto y acompañamiento para el equipo de Lionel Messi y Lionel Scaloni durante el Mundial de Qatar 2022. Carlos Pascual, más conocido como "El Tula", de 82 años, fue el encargado de recibir el premio en la gala realizada en Zúrich, Suiza, en la que los simpatizantes argentinos se impusieron sobre los fans de Japón, quienes quedaron ternados por la limpieza en los estadios pospartidos, y el saudí Abdullah Al Salmi, que se pasó 55 días caminando por el Desierto de Arabia para ver en acción a su equipo. La hinchada argentina logró contagiar su pasión al mundo entero, pero sobre todo a los habitantes del país anfitrión, Qatar, quienes disfrutaron y acompañaron con el hit que se volvió un clásico "Muchachos", y esto le valió imponerse en esta distinción. El resto de los ganadores en los premios The Best. En el fútbol femenino, la española del Barcelona Alexia Putellas se llevó el The Best a la mejor jugadora del mundo, la neerlandesa Sarina Wiegman, DT de la selección de Inglaterra, logró el galardón como mejor entrenadora y la inglesa Mary Earps, del Manchester United, consiguió el trofeo a la mejor arquera. Asimismo, el Premio Puskas 2022 de la gala The Best de la FIFA al mejor gol del año se lo llevó el polaco Marcin Olesky, quien el 6 de diciembre de 2022 anotó un impactante gol de tijera frente al Stal Rzeszów en una liga de fútbol para jugadores amputados de su país, para lo cual salen al terreno con muletas. Olesky se impuso en la final a los tantos marcados por el francés del Olympique de Marsella Dimitri Payet frente al PAOK Salónica de Grecia y al del brasileño Richarlison, quien con su selección le convirtió un tanto a Serbia en el Mundial de Qatar 2022.