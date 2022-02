Árbitros y asistentes designados hoy por la AFA para los partidos de la tercera fecha del torneo de la Primera Nacional:

Viernes:

19.10: Deportivo Morón-Defensores de Belgrano

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Iván Aliende

Asistente 2: Gastón Rallo

Cuarto árbitro: Damián Rubino

21.30: Estudiantes de Río Cuarto-Tristán Suárez

Árbitro: Adrián Franklin

Asistente 1: Pascual Fernández

Asistente 2: Matías Arévalo

Cuarto árbitro: Luis Martínez

Sábado:

17.00: Deportivo Madryn-San Martín de Tucumán

Árbitro: Julio Barraza

Asistente 1: Nelson Leiva

Asistente 2: Mariano Ascenzi

Cuarto árbitro: Martín Molina

17.00: Gimnasia de Jujuy-Guillermo Brown de Puerto Madryn

Árbitro: Mariano González

Asistente 1: Alejandro Scheneller

Asistente 2: Matías Coria

Cuarto árbitro: Guaymas Tornero

17.00: All Boys-Chaco For Ever

Árbitro: Andrés Gareano

Asistente 1: Juan Delfueyo

Asistente 2: Mariano Rúas

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

19.05: Nueva Chicago-Sacachispas

Árbitro: Rodrigo Rivero

Asistente 1: Hernán Vallejos

Asistente 2: Guido Córdoba

Cuarto árbitro: Juan Loustau

Domingo:

17.00: Deportivo Maipú de Mendoza-Mitre de Santiago del Estero

Árbitro: César Ceballo

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Malvina Schiel

Cuarto árbitro: Franco Morón

17.00: Flandria-Chacarita Juniors

Árbitro: Jorge Broggi

Asistente 1: Roque Narváez

Asistente 2: Mariana Duré

Cuarto árbitro: Daniel Zamora

17.00: Villa Dálmine-Santamarina de Tandil

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Rubén Bustos

Asistente 2: Javier Mihura

Cuarto árbitro: Fernando Cruz

17.30: Gimnasia y Esgrima de Mendoza-San Telmo

Árbitro: Lucas Novelli

Asistente 1: Mariano Cichetto

Asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Luciano Julio

19.00: Güemes de Santiago del Estero-San Martín de San Juan

Árbitro: Luis Lobo Medina

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Emanuel Serale

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

20.00: Belgrano de Córdoba-Estudiantes de Buenos Aires

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni

21.30: Temperley-Brown de Adrogué

Árbitro: Emanuel Ejarque

Asistente 1: Hugo Páez

Asistente 2: Mariano Altavista

Cuarto árbitro: Héctor Paletta

Lunes:

17.00: Deportivo Riestra-Atlanta

Árbitro: Fabricio Llobet

Asistente 1: Nahuel Rasullo

Asistente 2: Ramira Cabrera

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira

19.10: Almagro-Instituto de Córdoba

Árbitro: Sebastián Zunino

Asistente 1: Gerardo Lencina

Asistente 2: Mariana de Almeida

Cuarto árbitro: Mauro Biasutto

20.00: Alvarado de Mar del Plata-Agropecuario de Carlos Casares

Árbitro: Sebastián Martínez

Asistente 1: Nicolás Bravo

Asistente 2: Javier Caro Aguirre

Cuarto árbitro: Bruno Bocca

21.10: Quilmes-Ferro Carril Oeste

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Lucas Germanotta

Asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Américo Monsalvo

Martes:

17.00: Almirante Brown-Atlético de Rafaela

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Juan Millenaar

Asistente 2: Lucas Rípolli

Cuarto árbitro: Sebastián Habib.

Libre: Independiente Rivadavia de Mendoza. (Télam)