El australiano Angus Gardner será el encargado de impartir justicia en el choque de Los Pumas con los All Blacks neozelandeses por una de las semifinales del Mundial de Rugby Francia 2023

El viernes próximo a las 16 (hora argentina), en el Stade de France de París, Gardner, quien ya dirigió ocho veces al equipo argentino, estará acompañado por los asistentes Nic Berry, también de Australia, y el inglés Karl Dickson, mientras que el encargado del TMO (lo que equivale al VAR en el fútbol) será el galés Ben Whitehouse. Gardner fue el referí del histórico triunfo que lograron Los Pumas ante Nueva Zelanda por el Rugby Championship 2020 por 25-15 en el que Nicolás Sánchez marcó todos los puntos del equipo nacional

También impartió justicia en el último duelo que tuvieron ambas selecciones en julio de este año por el Rugby Championship (triunfo de los All Blacks por 41-12) El historial marca que de los ocho partidos que dirigió Gardner, Los Pumas ganaron dos, perdieron cinco y empataron el restante, por lo que el saldo es negativo, aunque en todas estas ocasiones el equipo albiceleste se enfrentó a rivales del Tier 1

. Historial de Angus Gardner referendo a Los Pumas:. -Argentina 12-41 All Blacks (2022) -Australia 16-16 Argentina (2020) -All Blacks 15-25 Argentina (2020) -Francia 23-21 Argentina (2019) -Argentina 16-20 All Blacks (2019) -Argentina 32-19 Sudáfrica (2018) -All Blacks 39-22 Argentina (2017) -Gales 24-20 Argentina (2016) JPE/AMR NA