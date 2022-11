La selección de Arabia Saudita intensifica su puesta a punto para la sexta participación de su historia en un Mundial, en Qatar 2022 con la baja de Riad Sharahili y la duda de Hassan Tambakti, que este domingo se entrenó al margen de sus compañeros de cara al debut frente a Argentina del martes próximo en el estadio Lusail.

El seleccionador Hervé Renard pierde a Sharahili, que sufre una lesión muscular y puede, incluso, quedarse fuera del Mundial.

El volante de 26 años que juega en el Abha de la Liga de su país se lesiono el jueves pasado y se confirmó un desgarro en la pierna derecha tras haberse sometido a pruebas mediante una resonancia magnética.

Menos complicado es lo de Tambakti, defensor de 23 años que juega en el Al Shabab y que practicó a menor ritmo y tuvo un trabajo específico, pero no obstante su inclusión ante Argentina es poco probable.

"Somos once contra once. Jugamos contra un equipo, no solo contra Lionel Messi", dijo el técnico Renard a los medios de su país luego del entrenamiento.

"Un Mundial es una gran motivación. Algunos jugadores del equipo ya tienen experiencia, pero para otros es una novedad pero también un aliciente", apuntó, también en conferencia, el zaguero Muhammad Al Burayk

Arabia Saudita es el primer rival de Argentina en Qatar 2022 el próximo martes desde las 7 (hora argentina) en el estadio Lusail, por la primera fecha del grupo C que comparten con Polonia y México. (Télam)