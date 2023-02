El titular de Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide), Eduardo Aparicio, dijo hoy que los partidos de fútbol en general "tendrán horario diurno en la medida en que se pueda", ya que ese horario "es una medida general para garantizar la seguridad en los estadios" durante esta temporada.

Aparicio, en declaraciones a Radio Provincia, se refirió al cambio de horario y otras disposiciones para reforzar la seguridad en el partido que disputarán el lunes próximo Gimnasia y Esgrima como local ante Defensa y Justicia, a las 18 por la 2da. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

"Los partidos en general tendrán horario diurno en la medida en que se pueda, por eso estamos modificando varios horarios de los encuentros que son de riesgo a disputarse en la provincia de Buenos Aires. No es una medida sólo para Gimnasia, es para todos", expresó el funcionario, quien destacó que el horario diurno "es una medida general para garantizar la seguridad en los estadios".

"Acabo de tener una reunión con el presidente (Mariano) Cowen e hicimos un punteo de lo que haremos en conjunto. Algunos de los inconvenientes es la frondosidad de los árboles (del bosque platense) que tapan las luminarias y también faltan muchas alrededor de la cancha. Es algo que tenemos que solucionar en conjunto", explicó.

"Por otro lado, los partidos por la Copa Argentina que se jugaron en el Bosque el año pasado fueron una novedad porque no se jugaban en provincia de Buenos Aires. Lo hablé en su momento con (el ministro de Seguridad bonaerense) Sergio Berni y me autorizó a que se realizaran esos encuentros en la provincia con los dos públicos", añadió Aparicio.

Al referirse a los incidentes registrados en octubre del año pasado en ocasión del partido de Gimnasia contra Boca Juniors, suspendido tras la violenta represión policial, consideró que "hay que trabajar coordinadamente y tomar en cuenta que hay una nueva conducción policial después de esos incidentes. Y este es el segundo partido que tenemos en Gimnasia y el primero de éste torneo".

"Nosotros desde la Aprevide podríamos haber tomado alguna medida por los incidentes de aquel partido traumático donde lamentablemente perdió la vida Lolo (César Regueiro) y no lo hicimos. Siempre van mis respetos para la familia. Hasta que la Justicia no se expida, nosotros no vamos a colocar ninguna sanción al club de Gimnasia y Esgrima La Plata", expresó.

"Como funcionario presté declaración en la causa el 28 de diciembre del año pasado. Aportamos las grabaciones de las cámaras de seguridad y todo lo necesario para que la Justicia siga investigando", detalló Aparicio.

