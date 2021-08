El astro argentino Lionel Messi destacó hoy que su esposa, Antonella Roccuzzo, cumplió un rol clave en su traumática salida del Barcelona y su llegada al París Saint Germain porque "banca y acompaña a donde sea".

"Antonella me acompaña a donde sea, me bancó y me apoyó, estamos preparados para lo que surja. Es un momento de felicidad para mi famila y para mí, después de días difíciles, de lo duro que viví en Barcelona", confesó el rosarino de 34 años, en diálogo con ESPN en París.

El capitán del seleccionado argentino que se consagró campeón de la Copa América jugada en Brasil el 10 de julio pasado fue presentado oficialmente esta mañana como nuevo jugador del PSG y pese a su enorme felicidad por el nuevo camino que inicia confesó que aún no superó su reciente salida del Barcelona.

"Era algo feo, extraño, no pude superar lo anterior todavía, pero sí avanzo, miro hacia adelante, en una etapa nueva que asumo con mucha ilusión", añadió el crack rosarino.

Messi será dirigido en el PSG por el argentino Mauricio Pochettino y tendrá como compañeros a sus compatriotas Angel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi, más estrellas internacionales como el brasileño Neymar, el francés Kylian Mbappe y el español Sergio Ramos, entre otras figuras.

"Hablé con fideo (Di María), con Lea (Paredes) y Ney, vi un poco de París, algo de la Torre Eiffel, llego a un club donde tengo amigos, eso hace que toda la adaptación sea más sencilla. Es un plantel formado para ganar, quiero ganar otra Champions y sería extraordinario para el club lograrla por primera vez", resaltó Messi.

El crack comentó que mañana jueves realizará su primer entrenamiento con el plantel del PSG y que Antonella junto a los tres hijos del matrimonio, Thiago, Mateo y Ciro, regresará unos días a Barcelona.

"Mañana empiezo a entrenar y mi familia regresará a Barcelona para terminar de acomodar todo, no se cuando empezaré a jugar, tengo que ponerme bien físicamente y luego arrancaré", concluyó Messi en un día histórico, uno más en su extraordinaria carrera. (Télam)