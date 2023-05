Sporting Cristal, próximo rival de River Plate por Copa Libertadores, reaccionó anoche en forma convincente y superó por 3-2 a Cusco, en partido válido por la fecha 16 del torneo de Primera División del fútbol de Perú.

Alejandro Hohberg (St. 5m.) y el brasileño Brenner (St. 15m. y 27m.) encabezaron el repunte del elenco limeño, que dirige Tiago Nunes y que está tercero en la clasificación del Apertura, con 28 unidades, a 8 del líder Alianza Lima.

Sporting Cristal asumió el encuentro con una alineación que intercaló titulares y suplentes. La formación comprendió a Renato Solís; Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Ignacio y Rafael Lutiger; Jesús Castillo, Jesús Pretell y Yoshimar Yotún; Joao Grimaldo, Brenner y Hohberg.

Luego ingresaron Justin Alarcón, el uruguayo Leandro Sosa, Martín Távara, Leonardo Díaz y el ecuatoriano Washington Corozo, según reflejó el sitio ‘Gol Perú’.

Sporting Cristal, con 3 unidades en igual cantidad de partidos, recibirá este jueves 25 a River, en el estadio Nacional de Lima y desde las 21.00, por la cuarta fecha del grupo D de la Libertadores. El juez designado es el chileno Cristian Garay.

Otros resultados de la 16ta. fecha del Apertura peruano fueron: Deportivo Garcilaso 3 (tres goles del argentino Santiago Giordana, ex Chacarita y Temperley)-Alianza Atlético 2; Asociación Deportiva Tarma 1-Academia Cantolao 1; Universitario 4 (un tanto de Emanuel Herrera, ex Argentinos Juniors y Sportivo Italiano)-César Vallejo 0; Melgar 2 (con anotaciones de Pablo Magnín, ex Tigre, y Bernardo Cuesta, ex Tiro Federal de Rosario)-Alianza Lima 1. (Télam)