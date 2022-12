Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, contó hoy que el futbolista de la Selección "cambiaba todos los títulos de su carrera" por la Copa del Mundo obtenida el domingo en Qatar ante Francia.

"Ángel cambiaba todos sus títulos por éste. Ellos querían ser campeones por ellos, por las familias y por la gente. Ver lo que vieron anoche fue una verdadera caricia al alma", contó Jorgelina en una nota con la radio "Futuröck".

"Hay días en que las críticas en los medios y en las redes les afecta y días que no les toca tanto porque se aíslan, pero en general les toca. Fue clave el amor y la unión de la gente con los jugadores, sin la gente no se hubiera podido", destacó.

Cardoso conoció a Di María a finales de 2005, cuando "Fideo" vestía la camiseta de Rosario Central y ella, fanática del equipo "canalla", decidió escribirle un mensaje virtual.

Desde ese momento, Jorgelina -con una personalidad imponente y fuerte- se convirtió en el primer escudo de Di María y lo defendió siempre que recibió críticas malintencionadas en redes sociales o en los medios de comunicación.

"Todavía no caí que salimos campeones, recién dormí cuatro horas y no lo puedo creer. Ángel sufrió mucho, por lo que al ver esto se me aparecieron sentimientos encontrados", contó.

"Las finales son su especialidad. Yo siempre le digo que haga el gol picándola pero esta vez le pedí que haga un gol como sea y él respondió "sentate y disfrutá del partido".

"Él me decía quedate tranquila que voy a hacer un gol, como si fuera tan fácil...pero estaban con mucha confianza", relató sobre la previa del partido.

Por otro lado, Jorgelina comentó que Di María no puede dormir en "las previas a las finales" por sus niveles de ansiedad.

"Las nenas lo extrañan mucho, lo pudimos ver dos horas algunos días. Ahora, vamos a pasar las fiestas de fin de año en Rosario", concluyó. (Télam)