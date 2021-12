Mariano Andújar, el capitán y referente de Estudiantes, valoró el empate 4 a 4 en el clásico platense ante Gimnasia porque confió que si bien querían "ganar, el partido se hizo cuesta arriba y se sacó adelante”.

“No festejamos el empate pero sí el punto que nos llevamos, porque era lo que necesitábamos para asegurarnos la clasificación a la Libertadores y no depender de nadie”, agregó.

Andújar, que continúa invicto en clásicos, habló del tema y analizó: "Son rachas y algún día se cortan. Es más, hoy me hicieron 4 goles y eso no me gusta. Llevaba 8 partidos que no me convertían. Es la primera vez que mi hijo ve que Gimnasia me hace un gol. Son lindas cosas, pero valoramos lo que el grupo consiguió”.

Por su parte, Fernando Zuqui puntualizó: “Queríamos ganar y nunca bajamos los brazos. Estamos contentos porque nos aseguramos la clasificación a la Libertadores”.

(Télam)