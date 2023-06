El mediocampista español Andrés Iniesta, de 39 años y que acaba de quedar libre tras jugar su último partido en el Vissel Kobe de Japón, reconoció que se encuentra en contacto con el técnico Gabriel Milito, quien pretende sumarlo al primer equipo de Argentinos Juniors. "Ahí estamos. Hay contacto", señaló Iniesta al ser consultado por el influencer argentino Jero Freixas sobre el interés del club de La Paternal aunque también estaría a la espera de nuevas ofertas para conocer su futuro futbolístico. El jugador español disputó el martes su último encuentro con el Vissel Kobe, que terminó en derrota por 2 a 0 frente al Barcelona en un amistoso. De esta manera, se despidió de la liga japonesa a la que había llegado en 2018. El presidente de club argentino, Cristian Malaspina, había señalado en diálogo con TyC Sports sobre el interés por Andrés Iniesta: "Milito habló con Iniesta para ver si quiere venir al club. Son amigos. No hay nada concreto". Iniesta quiere seguir jugando al fútbol, ya que hubiera querido seguir jugando en el conjunto asiático, pero desde la entidad dejaron claro que no querían seguir contando con él: "Creo que siempre nos habíamos imaginado que me retiraría aquí, era el deseo de todos. Quiero seguir jugando". KDV NA