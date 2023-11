La argentina Ela Anacona encabeza la clasificación del Campeonato femenino Latinoamericano Amateur de golf, al disputarse la tercera y penúltima ronda del certamen que se lleva a cabo en el Pilar Golf Club.

La jugadora nacida en la ciudad de Buenos Aires, de 23 años, empleó para la tercera vuelta una tarjeta de 67 golpes (-5), a pesar del fuerte viento que resultó protagonista.

De esta manera, la estudiante de la Universidad de Arkansas reúne un marcador provisorio de 204 impactos (-12).

“Fue una muy buena ronda de golf para mí en condiciones muy complicadas. Hacía mucho que no jugaba con tanto viento, pero me mantuve paciente. Lo mejor de mi juego sin dudas fue cómo le pegué a la pelota, no sólo hoy sino cómo lo vengo haciendo toda la semana. Hoy creo que erré un solo green, el del 18”, señaló Anacona, ubicada en el puesto 443 del ranking mundial.

MIRÁ TAMBIÉN Fattori fue operado con éxito tras la lesión tobillo derecho

En las dos ediciones anteriores, la golfista porteña se clasificó novena (2021) y decimotercera (2022).

La bahiense María Olivero, quien había dominado las acciones durante los primeros 36 hoyos, se mantuvo en la segunda colocación, con un registro de 208 golpes (-8). Mientras que la venezolana Vanessa Gilly figura en la tercera ubicación, con 213 impactos (-3), luego de una ronda de 75 (+3).

La campeona del torneo obtendrá el derecho de intervenir en tres Majors del circuito profesional femenino como The Chevron Championship (en abril próximo, en EE.UU.), The Amundi Evian (en julio, en Francia) y el Abierto femenino (en agosto, en Saint Andrews, Escocia). (Télam)