América Mineiro vapuleó esta noche a Colo Colo de Chile por 5-1, resultado que le permitió avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, tras quedarse con uno de los repechajes clasificatorios.

El equipo brasileño dio vuelta la eliminatoria y terminó imponiéndose en el marcador global por un cómodo 6-3, luego de haber caído por 2-1 en el duelo de ida jugado la semana pasada en Santiago de Chile.

En Belo Horizonte, el conjunto local resultó muy superior y liquidó la historia con los tantos de Matheusinho (2), el uruguayo Gonzalo Mastriani (2) y Alan Saldivia en contra de su valla.

El descuento del equipo orientado por el argentino nacionalizado boliviano, Gustavo Quinteros, fue obra del ingresado Jordhy Thompson, al promediar la segunda mitad.

En el conjunto local entraron durante la segunda etapa los argentinos Martín Benítez (ex Independiente) y Emmanuel Martínez (ex San Martín de San Juan), mientras que Leonardo Gil (ex Estudiantes de La Plata) y Agustín Bouzat (ex Vélez) se alistaron en el 'Cacique', según reflejó 'Soccerway'.

América Mineiro se medirá en la siguiente instancia con el también equipo brasileño Bragantino, ganador de la zona C en la etapa de clasificación. (Télam)