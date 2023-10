América, con el argentino Leo Suárez como titular, goleó como local a Pachuca por 4 a 0 en un partido válido por la fecha 11 del torneo Apertura y se mantiene como líder de la Liga de México.

El encuentro se jugó en el estadio Azteca y los goles de "Las Águilas" fueron anotados por Henry Martin, Alejandro Zendejas, el colombiano Julián Quiñones y el uruguayo Jonathan Rodríguez.

Suárez, un mediocampista ofensivo de 27 años surgido de Boca Juniors, fue la figura del América, que es líder del Apertura con 24 puntos, cuatro más que los Tigres UANL (20) pero con un partido más.

Pachuca, de floja campaña con apenas 11 puntos, tuvo como titulares a los argentinos Sergio Barreto (ex Independiente), Gustavo Cabral (ex Racing Club y River Plate) y Lucas Di Yorio (ex Aldosivi de Mar del Plata).

MIRÁ TAMBIÉN Chicago Fire recompensa a los que compraron entradas y no verán en acción a Messi

Las posiciones del torneo Apertura de México son las siguientes:

América 24 puntos; Tigres UANL 20; Atlético San Luis 19; Juárez, Atlas, Pumas UNAM y Chivas de Guadalajara 15; Toluca, Tijuana y Monterrey 14; León y Querétaro 12; Santos Laguna y Pachuca 11; Mazatlán 10; Puebla 9; Necaxa y Cruz Azul 8. (Télam)