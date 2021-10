América, del DT argentino Santiago Solari, se consolidó esta noche en lo más alto de la clasificación del torneo Apertura del fútbol de primera división de México, al derrotar por 2-1 a Santos Laguna, en partido válido por la fecha 14.

En el imponente estadio Azteca del Distrito Federal, el conjunto de las ‘Aguilas’ consiguió una agónica victoria con una anotación de Sebastián Córdova (St. 42m.).

El elenco del rosarino Solari (exDT del Real Madrid) se había puesto en ventaja, con gol de Alvaro Fidalgo (St. 22m.), pero el visitante Santos Laguna estableció la igualdad provisoria por medio de un penal convertido por el uruguayo Fernando Gorriarán (St. 28m.).

Con este triunfo, América se afirmó en la punta con 31 unidades.

En otro de los adelantos de la decimocuarta jornada, Monterrey, con múltiple presencia argentina, no pudo con Querétaro, que lo derrotó por 1-0.

En Rayados se alistaron el arquero Esteban Andrada (ex Boca Juniors), los mediocampistas Maximiliano Meza (ex Independiente) y Matías Kranevitter (ex River), además del atacante mendocino Rogelio Funes Mori (ex River).

Por su lado, Puebla, con el concurso del defensor Juan Pablo Segovia (ex Los Andes), doblegó por 2-0 a Mazatlán.

De acuerdo a lo indicado por el sitio ‘Mediotiempo’ los encuentros de mañana serán Toluca-Necaxa; León-Pumas UNAM; Tigres-Pachuca y Tijuana-Guadalajara. (Télam)