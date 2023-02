América, del técnico argentino Fernando Ortiz, no pudo con Atlas, que terminó empatándole anoche 2-2 un partido por la fecha 9 del torneo Clausura de fútbol de la Primera División de México.

El encuentro se desarrolló en el estadio Jalisco de la ciudad de Guadalajara.

Las "Águilas" del ‘Tano’ Ortiz (exjugador de Estudiantes de La Plata, Boca Juniors, Banfield y Racing Club, entre otros) se pusieron adelante en el marcador con los goles del uruguayo Jonathan Rodríguez y del delantero Henry Martin.

Pero Atlas reaccionó en la segunda parte y estableció la igualdad, con dos conquistas del uruguayo Brian Lozano.

MIRÁ TAMBIÉN Medina deja la conducción técnica de Vélez tras la derrota con Boca Juniors

América, con 17 puntos en la tabla, contó con el desempeño del mediocampista ofensivo argentino Leonardo Suárez (ex Boca Juniors y Villarreal de España). Mientras que el defensor Martín Nervo (ex Arsenal) y el delantero pampeano Julio Furch (ex Olimpo de Bahía Blanca y San Lorenzo) se alistaron como titulares en la entidad tapatía.

El atacante Nicolás Ibáñez (ex Gimnasia La Plata y Comunicaciones) convirtió mediante un tiro penal (St. 42m.) el único tanto de Tigres de Monterrey, que cayó como local ante Chivas por 2-1.

En el elenco perdedor también se alinearon el arquero Nahuel Guzmán (ex Newell’s) y el volante de contención Guido Pizarro (ex Lanús), según reflejó ‘Mediotiempo’.

Los otros marcadores de adelantos, jugados entre jueves y viernes, fueron: Necaxa 1-Querétaro 1; Mazatlán 1-Pumas UNAM 2 (goles de Juan Dinenno y Eduardo Salvio); Cruz Azul 1-Juárez 0.

MIRÁ TAMBIÉN Los Pumas ‘7 acceden a cuartos de final del Seven de rugby en Los Ángeles

Hoy jugarán Toluca-San Luis (desde las 15.00) y Santos Laguna-Puebla (22.05).

Es líder Rayados de Monterrey con 21 unidades, seguido por Tigres y Chivas, ambos con 18; mientras América está cuarto con 17. (Télam)