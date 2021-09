América, el equipo que dirige el DT argentino Santiago Solari, venció anoche a Mazatlán por 2-0, resultado que le permitió afirmarse en lo más alto de la clasificación, al continuar la octava fecha del torneo Apertura de la Primera división de México.

El equipo del entrenador rosarino, de 44 años, sumó de esta manera su sexto triunfo en ocho presentaciones.

Los goles de las ‘Aguilas’ fueron obra del español Alvaro Fidalgo (Pt. 29m.) y Fernando Madrigal (St. 27m.), según confió ‘Flashscore’.

En América, que conserva el invicto y reúne 20 puntos, se desempeñó el exdefensor de Godoy Cruz de Mendoza e Independiente, Emanuel Aguilera.

Además, León, el conjunto que orienta el entrenador Ariel Holan (ex Independiente), igualó 2-2 como visitante de Tigres.

En el escolta del líder, América se alistó desde el comienzo el mediocampista Santiago Colombatto (ex Pisa y Cagliari, ambos de Italia), mientras que el delantero Emmanuel Gigliotti (ex Boca, San Lorenzo e Independiente) entró en la segunda mitad.

En la escuadra de Monterrey atajó el arquero rosarino Nahuel Guzmán (ex Newell’s) e ingresó en la segunda etapa el exmediocampista de Lanús, Guido Pizarro.

Además, Atlas, que orienta Diego Cocca (extécnico de Racing) y con un gol del delantero pampeano Julio Furch (ex Olimpo de Bahía Blanca y Arsenal), le ganó por 2-1 a Monterrey.

En la formación de Guadalajara también se desempeñaron el defensor Hugo Nervo (ex Arsenal) y el atacante Franco Troyansky (ex San Lorenzo y Unión de Santa Fe), mientras que los volantes Matías Kranevitter (ex River) y Maximiliano Meza (ex Independiente) exhibieron rodaje en Rayados.

Hoy jugarán Pumas UNAM-Chivas (19.00 de Argentina) y Querétaro-Necaxa (21.00).

Principales posiciones: América 20 puntos; León 15; Toluca 14; Tigres y Atlas 13.

