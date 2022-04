Alvarado de Mar del Plata, con el debut de Manuel Fernández como entrenador, visitará mañana a Atlético de Rafaela en el partido con el cual comenzará la fecha 10 del torneo de Primera Nacional de fútbol.

El encuentro se jugará en el Estadio Nuevo Monumental, de Rafaela, desde las 21.10, por TyC Sports y con el arbitraje de Nelson Sosa.

Alvarado tendrá el debut de Fernández, quien inició la temporada como DT de Ferro Carril Oeste y llegó para reemplazar a Walter Coyette, quien dejó el cargo luego de perder 5-0 ante Chacarita, siendo sustituido por Osvaldo Nartalio, en el triunfo ante Guillermo Brown 1-0.

El equipo marplatense está 23ro. con 10 unidades, en tanto que Rafaela, dirigido por Rubén Forestelo, está 28vo. con nueve puntos, y lleva tres partidos sin ganar.

Atlético de Rafaela formaría con Julio Salvá; Juan Galetto, Fleita, Guido Milán y Jonás Aguirre; Ayrton Portillo, Bellocq, Matías Valdivia y Franco Faría; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler.

En tanto, Alvarado lo haría con Pedro Fernández; Nahuel Menéndez, Alan Robledo, Franco Ledesma y Agustín Irazoque; Iván Molinas, Julián Vitale y Gonzalo Lamardo; Marcos Astina, Facundo Pons y Nazareno Solís.

La fecha continuará de la siguiente manera:

+ Sábado: 15.30, All Boys-Villa Dálmine y Atlanta-Deportivo Morón (DirecTV); 16.30, Gimnasia de Mendoza-Almirante Brown, 17.30, San Martín de San Juan-Temperley, 18.10, Estudiantes-Deportivo Madryn (TyC) y 20.30, Agropecuario-Mitre.

+ Domingo: 11, Brown de Adrogué-Deportivo Maipú, 14.10, Instituto de Córdoba- Sacachispas (TyC), 15.30, San Telmo-Gimnasia de Jujuy, Guillermo Brown-Almagro y Tristán Suárez-Ferro, 16.40, Chacarita-Nueva Chicago (TyC) y 18, Chaco For Ever-Flandria.

+ Lunes: 17.05, Defensores de Belgrano-Quilmes (TyC), 19.10, Güemes de Santiago del Estero- Belgrano de Córdoba (TyC), 20.30, Santamarina-Estudiantes de Río Cuarto y 21.10, San Martín de Tucumán-Independiente Rivadavia (TyC).

Posiciones: Belgrano 22 puntos; Brown 19; San Martín (T) 18; Riestra e Instituto 17; Almirante Brown y Brown de Puerto Madryn 16; Chacarita 14; All Boys, Atlanta, Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Estudiantes (BA) y Estudiantes (Río IV) 13; Deportivo Maipú (x) y Defensores de Belgrano 12; Quilmes, Independiente Rivadavia y Nueva Chicago 11; Agropecuario, Morón, San Martín de San Juan, Alvarado, Gimnasia de Jujuy y Almagro 10; Gimnasia de Mendoza, Sacachispas y Rafaela 9; Temperley y Flandria 8; Ferro, San Telmo y Villa Dálmine 7; Santamarina 6; Tristán Suárez (x) 5; Mitre y Güemes 4

(x) tienen su partido suspendido por incidentes en el primer tiempo (44m.). Ganaba Maipú por 1-0.

(Télam)