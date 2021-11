(Por Marcos González Cezer).- El bonaerense Julio Alsogaray, doble medallista panamericano en la clase Laser Standart de vela, confirmó que buscará su clasificación a los Juegos París 2024 por su deseo de disponer "una posibilidad olímpica más".

“Me tengo que poner a punto de nuevo y no va ser fácil con 41 años. Va a costar, pero mis ganas son superiores. Empecé a entrenar con mi preparador físico. Es el mismo que cuando arranqué en Laser. Me conoce muy bien y sabe lo que necesito. No hay rencor con nadie. Solo quiero poder navegar y ser el representante nacional”, expresó Alsogaray en diálogo con Télam.

El oriundo de San Pedro ganó la medalla de oro en la subsede de Puerto Vallarta de los XVI Juegos Panamericanos de Guadalajara, México, 2011, y la de bronce en los de Río de Janeiro, Brasil, 2007,

Alsogaray, subcampeón mundial en Terrigal, Australia, 2008, compitió en los Juegos Olímpicos de Beijing, China 2008, (séptimo) , Londres 2012 (undécimo) y Río de Janeiro 2016 (décimo).

Además, se consagró campeón mundial junto con Javier Conte y Paula Salerno, en Salinas, Ecuador, 2017 en la clase Lightning.

Alsogaray ganó con 151 puntos un selectivo de vela en el ciclo olímpico pasado pero no se clasificó a los Juegos de Tokio porque no cumplió los requisitos exigidos por la Federación Argentina de Yachting (FAY), lo que favoreció a Francisco Guaragna Rigonat.

-Télam: ¿Qué lo decidió hacer una nueva campaña olímpica?. ¿Cuáles fueron las razones?

-Julio Alsogaray: Soy muy competitivo y por eso me puse este último objetivo olímpico. Sé que es muy difícil pero también sé que lo puedo dar pelea. Eso significa estar en zona de diploma o más arriba. Tengo mucha energía acumulada y sé que si me organizo bien y puedo tener el tiempo suficiente para entrenarme para rendir al máximo, las cosas irán bien.

T: ¿En qué fortalezas se para para afrontar una nueva campaña olímpica?

-JA: Mi fortaleza es la gran experiencia que tengo y las ganas de afrontar este gran nuevo desafío. Quiero cerrar mi representación olímpica lo más arriba posible, dando pelea.

-T: ¿Qué miedos tiene?

-JA: No tengo ni temor ni miedo. Quiero que vaya el mejor. Es lo que mejor nos puede pasar.

-T: Este sueño requerirá exigencias físicas muy fuertes. ¿Evaluó como afrontarlo?

-JA: Me tengo que poner a punto de nuevo, y no va ser fácil con 41 años. Va a costar, pero mis ganas son superiores. Empecé a entrenar con mi preparador físico Juan Diego Bennazar, el mismo con el que arranqué en Laser. Me conoce muy bien y sabe lo que necesito. No hay rencor con nadie. Solo quiero poder navegar y ser el representante nacional. Laser es una categoría libre, no tiene requerimientos ni de peso ni de edad. Debe ir el mejor. Espero reglas bien claras así no pasa lo que ocurrió para Tokio.

T: El año pasado, cuando Guaragna Rigonat fue designado por la FAY para los Juegos Olímpicos, dijo que lloró de bronca porque se sintió robado. ¿Cómo vivió Tokio 2020?

-JA: Cuando empezó Tokio 2020 no me podía sentar a ver los Juegos, tenía una sensación muy fea. Estaba muy decepcionado, pero mi cabeza se fue soltando y terminé muy efervescente. La última semana prácticamente no dormí. Me emocioné mucho. Mi cabeza pide competencia ya.

-T: ¿Lo que ocurrió con el selectivo anterior fue determinante?

-JA: La clase Laser fue la única disciplina de Argentina y del mundo que no fue representada por el mejor. Fue una verdadera injusticia sobre mi. En el Mundial de Dinamarca 2018 terminé 15to. y por un punto no gané la plaza a los Juegos. Clasificaban 14 en primera instancia.

-T: ¿Qué opina del desempeño de Francisco Guaragna en Tokio?

-JA: La disciplina Laser masculino tuvo la peor performance de la historia. Sabía que iba a pasar eso. Para ir a un Juego Olímpico tenés que tener mucha experiencia para fallar lo menos posible. Se corre mucho con la cabeza, y eso se gana con los años. No podés mandar a alguien hacer experiencia no teniendo nivel. Falla seguro y es eso lo que pasó. Hay que cumplir con todas las etapas para ser el representante olímpico. El Laser es muy fácil de navegar pero muy difícil de correr. Por eso tenés que ser el número uno en tu país varías veces, tener resultados regionales y un buen resultado en el Panamericano para después afrontar un Juego Olímpico y dar pelea. Esto no es contra Pancho (NDR: Guaragna Rigonat) si no es a favor de tener un representante experimentado y de nivel. El tiene buen futuro pero tiene que cumplir con muchas etapas o metas anteriores. Hay procesos que tienen que cumplirse. Por ejemplo: para ser el número uno de Argentina tuve siete años esperando la oportunidad. Recién en 2006 gané el primer selectivo nacional pero enfrente tenía a Diego Romero que venía de salir subcampeón mundial 2005 y luego pasó a representar a Italia y obtuvo la medalla de bronce en Beijing 2008, y yo el diploma olímpico con el séptimo puesto.

-T: La lucha por conseguir la plaza para París será compleja: Facundo Olezza confirmó que dejará la clase Finn, que fue sacada del programa olímpico, y se pasará a Laser. También está Guaragna Rigonat y Francisco Renna...

-JA: El desafío es muy grande porque los contrincantes son muy buenos. Hay cuatro o cinco regatistas con nivel en Argentina y un campeón mundial juvenil. Me encantan los desafíos difíciles. Espero que podamos trabajar todos juntos para elevar el nivel interno, que es la única forma de conseguir buenos resultados. Laser es la única disciplina que tiene competencia dentro del territorio nacional. Y lo tenemos que fortalecer y profundizar.

-T: ¿Cuál es la evaluación de la actuación del equipo argentino de vela en Tokio?

-JA: La actuación argentina fue muy buena. Traer tres diplomas es algo muy bueno. Queríamos una medalla pero los otros deportistas, por ejemplo los europeos estaban muy bien preparados y tuvieron ventajas en su preparación. El resto de la delegación sufrió mucho la preparación y no se pudo expresar su nivel. (Télam)