El flamante entrenador de Boca, Jorge Almirón, aseguró hoy que "hay mucho para trabajar y mejorar", luego de su debut fallido en el banco del "Xeneize" frente a San Lorenzo, en el que su equipo cayó por 1 a 0. "Es difícil analizar el partido porque en la primera jugada viene la lesión y ahí se genera el gol. Es un golpe duro. El equipo intentó reponerse y el rival aprovechó la ventaja, se dedicó a defender", analizó el DT, que también tuvo paso por la institución de Boedo. Asimismo, añadió: "Después, vi un partido muy parejo. Ellos empezaron a tirar pelotazos en el inicio, agarraban la segunda jugada y crecían, pero no llegaron. Tuvimos las mejores situaciones para empatar en el primer tiempo. El gol de San Lorenzo fue un accidente por el desvío y después no nos llegaron más". "En el segundo tiempo, con un hombre menos sentí que los metimos contra un arco. Hubo jugadores que levantaron muchísimo su nivel. Fue mucho desgaste, fue más empujar e intentar individualmente y tuvimos nuestras jugadas para empatar el partido. Hubiese sido lo más justo. Con un hombre menos, terminar atacando es una señal, pero los jugadores están dolidos por la derrota. Hay mucho para trabajar y mejorar", consideró Almirón. Y remarcó: "Fue un partido durísimo y muy parejo. La diferencia estuvo en la jugada accidental que termina en gol. Vinimos a ganarlo, pero lamentablemente no tuvimos la suerte que mereció el equipo". Más allá de lo futbolístico, el DT destacó la actitud de sus dirigidos, tras la expulsión del defensor Jorge Nicolás Figal: "Hay cosas que ajustar y hablar, sobre todo en la cancha. El equipo reaccionó con 10. Es muy difícil competir así y lo hicieron muy bien. Arriesgaron bastante y crecieron todos. Pero no es la idea tener un hombre menos para reaccionar". A su vez, el entrenador fue consultado en conferencia de prensa por el armado del equipo de cara a los partidos contra Estudiantes y Deportivo Pereira de Colombia, por la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y la Copa Libertadores, respectivamente. "Tenemos que armar el mejor equipo y darle continuidad

Físicamente terminaron cansados, mucho desgaste", analizó Almirón. Y concluyó: "Es muy difícil jugar en el fútbol argentino con un hombre menos. Das mucha ventaja y el desgaste se hace más grande

En poco tiempo, tenés un partido importante de local y después viene la Copa. Si el equipo lo puede resistir, repetiría el equipo para el martes". FGB/GAM NA