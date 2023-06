El entrenador de Boca Juniors, Jorge Almirón, paró hoy un equipo en la práctica de fútbol en el predio de Ezeiza con las vueltas de Marcos Rojo y Frank Fabra para recibir el jueves a Monagas de Venezuela por la última fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, mientras el delantero Darío Benedetto sigue ausente de los entrenamientos.

La alineación que paró el técnico fue con Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Bruno Valdez, Marcos Rojo y Frank Fabra; Cristian Medina, Alan Varela y Martín Payero; Guillermo "Pol" Fernández, Miguel Merentiel y Valentín Barco.

En caso de confirmarse este equipo, habría cinco cambios con respecto al que cayó ante Godoy Cruz en Mendoza por 4 a 0, el jueves pasado, por la 21ra. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Si se toma en cuenta la manera de trabajar del cuerpo técnico boquense que asumió el 10 de abril pasado, es posible que todavía pruebe con alguna otra variante, ya que faltan tres días todavía para el encuentro por la Copa Libertadores.

MIRÁ TAMBIÉN River Plate le ganó a Barracas Central y es cuarto en el torneo de Reserva de la LPF

Por ahora ingresarían Rojo, Fabra, Bruno Valdez, Payero y Merentiel, y saldrían Facundo Roncaglia, Nicolás Figal, Nahuel Genez, Óscar Romero y Benedetto.

Marcos Rojo, capitán y referente, regresaría tras un desgarro en el recto anterior derecho, en tanto que el lateral izquierdo colombiano Fabra también jugó hoy para los titulares luego de sufrir un desgarro en el isquiotibial izquierdo.

El tercer regreso sería el de Miguel Merentiel, quien viene de un desgarro en el aductor derecho y que jugaría por el "Pipa" Benedetto, quien salió en el entretiempo en la derrota ante el equipo mendocino, por un golpe en su tobillo derecho.

En tanto, el defensor Nicolás Figal hoy no jugó para los titulares pero en su caso no fue por estar averiado, sino porque tiene dos tarjetas amarillas, y en caso de recibir una amonestación más, no podría jugar el partido de ida en los octavos de final, para los que Boca ya está clasificado.

MIRÁ TAMBIÉN San Lorenzo va por la hazaña de la clasificación en la Copa Sudamericana

Más allá de su pobre actuación ante Godoy Cruz -al igual que todo el equipo- el zaguero es considerado por el cuerpo técnico como una pieza importante en la defensa.

El paraguayo Bruno Valdez, quien estuvo en el banco de suplentes la semana pasada, ingresaría en reemplazo de Roncaglia, uno de los más cuestionados por los hinchas "xeneizes".

Por último, Martín Payero, a quien se le vence su préstamo el 30 de este mes del Middlesbrough de la segunda división de la Liga Inglesa, volverá a ser titular por el volante paraguayo Óscar Romero, de flojo presente.

Boca volverá a entrenar mañana en el predio de Ezeiza y el miércoles el plantel quedará concentrado en un hotel del barrio porteño de Monserrat para jugar el jueves desde las 19 ante Monagas de Venezuela, con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. (Télam)