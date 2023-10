El entrenador de Boca, Jorge Almirón, confirmó a los mismos once titulares que puso en el encuentro de ida en La Bombonera para el partido de esta noche a las 21.30 frente a Palmeiras por un lugar en la final de la Copa Libertadores, en donde ya espera por su rival Fluminense. Las principales dudas de la semana fueron los centrales, ya que Nicolás Figal y Marcos Rojo no estaban en óptimas condiciones para el duelo en Brasil. El ex Independiente estaba sufriendo un dolor en la rodilla debido a un golpe, mientras que el ex Estudiantes tiene una dolencia muscular en el gemelo, pero los dos estarán en el once inicial. En la ida, el equipo dirigido por Almirón empató 0 a 0 como local pero dejó una buena imagen desde el juego aunque el gol siga siendo la deuda pendiente

Esta noche tendrá la oportunidad de alcanzar su decimosegunda final de Copa Libertadores. Anoche, Fluminense le ganó un partido increíble al Internacional de Porto Alegre, ya que perdía 1 a 0 desde los 10 minutos con un gol de Gabriel Mercado pero en los últimos diez del partido, John Kennedy y Germán Cano para clasificar a la final. Por lo tanto, el equipo iría de la siguiente manera: Sergio Romero en el arco; Rojo y Figal la dupla de central y Luis Advíncula con Frank Fabra como los laterales. En la mitad de la cancha seguirán los cuatro de siempre: Cristian Medina, Pol Fernández, Equi Fernández y Valentín Barco, ya recuperado; y en la delantera el dúo de uruguayos Edinson Cavani y Miguel Merentiel. FIG/AMR NA