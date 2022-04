Almirante Brown, que no gana hace cuatro fechas, intantará reencontrase con el triunfo cuando visite al colista Güemes de Santiago del Estero, que no ganó en la temporada, en uno de los cuatro partidos a celebrase mañana en la continuidad de la 12da. fecha de la Primera Nacional.

El encuentro se jugará este domingo a partir de las 19 en el estadio Arturo "Jiya" Miranda, en la capital santiagueña, con el arbitraje de Franco Acita.

También jugarán mañana Atlético de Rafaela-Nueva Chicago (14.10, TyC Sports), Estudiantes de Buenos Aires-Alvarado (15) y Guillermo Brown de Puerto Madryn-Deportivo Maipú (15.30).

El lunes culminará la jornada con Deportivo Riestra-Villa Dálmine (15.30), Agropecuario-Instituto (15.35, TyC Sports), Gimnasia (Mendoza)-Flandria (19.10, TyC Sports) y Defensores de Belgrano-Ferro (21.10, TyC Sports). Tiene fecha libre el puntero Belgrano.

Almirante Brown, dirigido por Fabián Nardozza, fue un activo protagonista de la lucha por los ascensos en la temporada pasada y en esta estaba en los primeros puestos, pero ahora atraviesa una serie de cuatro cotejos sin ganar con tres empate y un revés y se alejó a 11 unidades de Belgrano.

Guemes está último con cinco unidades, aún no ganó, sumando 11 partidos sin hacerlo y es un candidato para ser uno de los dos equipos que perderán la categoría. Pablo Martel dirigió el equipo hasta la novena fecha y hoy el entrenador es Walter Perazzo, quien suma un empate y una derrota.

Nueva Chicago visitará a Atlético de Rafaela, ambos tiene 12 unidades y buscan sumar para poder acercarse a la zona de clasificación para el reducido por el segundo ascenso, cuya última plaza es el 13er. puesto. El equipo de Mataderos hace cinco compromisos que no gana, con cuatro empates y una derrota, mientras que los rafaelinos en su estadio suma cinco sin derrotas.

+ Posiciones: Belgrano 28 puntos; San Martín (T) 24; Instituto y Brown (A) 20; Chacarita 18; Deportivo Madryn, Riestra, Almirante Brown, Estudiantes (RC) y G. Brown 17; Dep. Maipú y Almagro 16; Gimnasia (M), All Boys, Chaco For Ever y Def. de Belgrano 15; San Martín (SJ), Atlanta, Estudiantes (BA), Agropecuario e Independiente de Rivadavia 14, Alvarado 13, At. Rafaela, Deportivo Morón, Quilmes y Nueva Chicago 12, Gimnasia (J) 11; Flandria, Mitre y Sacachispas 10, Temperley, Villa Dálmine y San Telmo 9; Ferro 8; Santamarina 7; Tristán Suárez 6; Güemes (SdE) 5. (Télam)