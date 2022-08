Almirante Brown (33 puntos) derrotó esta noche a Independiente Rivadavia Mendoza (39) por 2-0, en el partido que clausuró la realización de la 28va. fecha del torneo de la Primera Nacional de fútbol, que sigue mostrando como líder a Belgrano de Córdoba (56).

En el estadio Fragata Presidente Sarmiento, de la localidad de Isidro Casanova, el conjunto local se llevó la victoria con las conquistas anotadas por Rodrigo Vélez (St. 6m.) y Nazareno Bazán (St. 40m.).

De esta manera, el elenco "mirasol", que dirige el DT Jorge Benítez, alcanzó el segundo triunfo consecutivo en condición de local y mejoró ligeramente su ubicación en la tabla colocándose en la posición 23.

Por su lado, el equipo mendocino interrumpió una racha de cinco cotejos sin perder (un triunfo, cuatro igualdades) y se mantiene en la duodécima ubicación, todavía adentro del Reducido por el segundo ascenso a Primera.

MIRÁ TAMBIÉN Se analiza la posibilidad de adelantar en un día el comienzo de Qatar 2022

En el contexto de un encuentro parejo, Almirante Brown abrió la cuenta con un remate bombeado de Vélez que se incrustó en el ángulo de Jorge De Olivera y luego amplió las cifras en una contra que encabezó Matías Piteo y que definió correctamente el pibe Bazán, sobrino de uno de los máximos emblemas del club, el histórico goleador Daniel Bazán Vera.

Los resultados generales de la fecha 28 fueron los siguientes: Deportivo Morón 3-Almagro 0; San Telmo 1-San Martín de Tucumán 0; Gimnasia de Mendoza 0-Tristán Suárez 0; Villa Dálmine 1-Ferro 0; Deportivo Riestra 2-Sacachispas 0

Estudiantes de Buenos Aires 3-Brown de Puerto Madryn 2; Temperley 2-Nueva Chicago 2; Flandria 1-Deportivo Maipú de Mendoza 1; Deportivo Madryn 1-Alvarado de Mar del Plata 1; All Boys 0-Agropecuario de Carlos Casares 0; Santamarina de Tandil 3-Atlético de Rafaela 1; Chaco For Ever 1-Defensores de Belgrano 0; Belgrano 1-Mitre de Santiago del Estero 3

Gimnasia de Jujuy 3-Quilmes 1; Guemes de Santiago del Estero 1-Instituto de Córdoba 1; Atlanta 1-Chacarita 1; San Martín de San Juan 3-Brown de Adrogué 2; Almirante Brown 2-Independiente Rivadavia 0. Tuvo fecha libre Estudiantes de Río Cuarto.

MIRÁ TAMBIÉN El seleccionado argentino de vóleibol inicia con buen paso el clasificatorio de San Juan

Posiciones: Belgrano 56 puntos; Instituto 51; San Martín T 50; Gimnasia (M) 47; All Boys 46; Almagro 43; Estudiantes Rìo IV 42; Defensores, Chaco For Ever, San Martín SJ y Estudiantes BA 41; Independiente Rivadavia 39; Brown (A) 38

Dep. Madryn y Dep. Riestra 37; Chacarita 36; Gimnasia (J), Brown (PM) y Dep. Maipú (x) 35; Guemes 34; Ferro, Mitre y Almirante Brown 33; Dep. Morón y Agropecuario 32; Quilmes, San Telmo y Atlanta 30; Temperley y Alvarado 28; Dálmine 27; Atlético de Rafaela y Chicago 26; Flandria 25; Tristán Suárez y Santamarina 24; Sacachispas 23

(x) se le descontaron tres puntos por incidentes que protagonizó su parcialidad

(Télam)