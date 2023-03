Almirante Brown le ganó hoy a Flandria por 3 a 1 de local y mantuvo su liderazgo en la Zona A de la Primera Nacional, en uno de los partidos que abrieron la séptima fecha del grupo.

El atacante Nazareno Bazán (4m. PT) y el delantero Walter Acuña dos veces (29m. PT y 5m. ST) anotaron para la cuarta victoria del equipo de Isidro Casanova en el campeonato. Martín Comachi (38m. ST) descontó para el "Canario".

Almirante Brown lidera su grupo con 15 puntos y conservó la distancia de dos puntos respecto de su inmediato perseguidor, Agropecuario de Carlos Casres (13), que se impuso sobre Nueva Chicago en Mataderos, con gol del delantero Diego Diellos (8m.ST).

Brown de Adrogué a su vez, venció a Aldosivi de Mar del Plata 2 a 0, como local y escaló a la séptima posición de la Zona B. Patricio Vidal anotó un doblete al minuto y a los 35 del primer tiempo.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy superó por 1 a 0 Atlético Rafaela, que con esta derrota no pudo llegar a la primera posición.

El delantero Fernando Brandán anotó para el conjunto norteño a los 14 minutos de la segunda parte.

Tristán Suárez, a su vez, superó por 2 a 1 a Chaco For Ever de local. El mediocampista Leandro Allende (46m. PT) abrió el marcador para el equipo dirigido por Pablo Martel; pero en la segunda etapa, Paolo Impini (41m.) y el histórico Gonzalo Bergessio (48m) ex San Lorenzo, dieron vuelta el resultado.

Luego completarán la jornada por la misma zona: Chacarita-Mitre de Santiago del Estero (TyC Sports) y Quilmes-Estudiantes de Buenos Aires (TyC Sports).

= Resumen =

- Zona A, séptima fecha -

Hoy: Almirante Brown 3-Flandria 1 y Nueva Chicago 0-Agropecuario 1. Más tarde: All Boys-Brown de Puerto Madryn (19:00).

Domingo: Defensores de Belgrano-San Martín de San Juan (15:30); Temperley-San Telmo (18:10, DirecTV); Güemes de Santiago del Estero-Gimnasia y Esgrima de Mendoza (19:00); San Martín de Tucumán-Almagro (19:15) y Estudiantes de Río Cuarto-Defensores Unidos de Zárat (20:00).

Lunes: Deportivo Morón-Alvarado de Mar del Plata (21:10, TyC Sports).

- Zona B, sexta fecha -

Viernes: Ferro Carril Oeste 0-Deportivo Madryn 0.

Hoy: Gimnasia (Jujuy) 1-Atlético de Rafaela 0; Brown (Adrogué) 2-Aldosivi (Mar del Plata) 0 y Tristán Suárez 2-Chaco For Ever 1. Más tarde: Chacarita Juniors-Mitre de Santiago del Estero (19:35, TyC Sports) y Quilmes-Estudiantes de Buenos Aires (21:35, TyC Sports).

Domingo: Atlanta-Independiente Rivadavia de Mendoza (16:00); Racing de Córdoba-Deportivo Maipú de Mendoza (18:00).

Lunes: Deportivo Riestra-Villa Dálmine (16:00).

=Posiciones =

Zona A: Almirante Brown 15 puntos; Agropecuario 13; Defensores Unidos 10; Temperley 9; Defensores de Belgrano, Nueva Chicago y Almagro 8, Patronato (Paraná), Gimnasia (Mendoza), All Boys, Flandria, San Martín (T) y Estudiantes (RC) 7; Brown (PM), San Martín (SJ) y Alvarado 6; San Telmo 5; Morón 4 y Güemes 3..

Zona B: Quilmes y Estudiantes (BA) 12; Chacarita 11; Atlético de Rafaela 10; Maipú y Gimnasia (J) 9; Brown (A) 8; Villa Dálmine, Atlanta, Aldosivi y Mitre (SE) 7; Racing de Córdoba, Riestra, Independiente Rivadavia (Mendoza), Ferro y Tristán Suárez 6; Deportivo Madryn 5 y Chaco For Ever 4. (Télam)