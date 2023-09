Almirante Brown intentará hoy volver ser líder de su zona cuando visite a All Boys en el cierre de la 35ta. fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

Por la Zona B, jugarán Deportivo Maipú y Deportivo Madryn cerrando la jornada 31ra.

Zona A

-21.10 : All Boys-Almirante Brown (TyC Sports)

MIRÁ TAMBIÉN Colón buscará salir del descenso ante el entonado Argentinos Juniors

Libre: Defensores Unidos de Zárate

Zona B

-15.3O: Deportivo Maipú-Deportivo Madryn

+ Posiciones+

MIRÁ TAMBIÉN Talleres recibe a Barracas Central con el objetivo de recuperar su buen juego

- Zona A

San Martín (T) 54 puntos; Agropecuario y Almirante Brown 54; Temperley y Estudiantes (RC) 52; Dep. Morón 51; San Martín (SJ) 49; Def. de Belgrano 47;9 Nueva Chicago, Gimnasia (M) 46 y Def. Unidos 46; Güemes (SdE) 44; Alvarado 41; All Boys 39; Patronato 38; Brown (PM)* 35; Almagro y San Telmo 34; Flandria 29.

-*Se le descontaron 3 puntos a Brown (PM) por incidentes en fecha 24.

- Zona B

Chacarita 62 puntos; Ind Rivadavia 61; Dep. Maipú 58;At. Rafaela 52; Quilmes 47; Ferro 44 y Brown (A) 44; Dep Riestra y Mitre (SdE) 43; Gimnasia (J) 41; Dep. Madryn 40; Racing (C) 35, Atlanta y Estudiantes (BA) 35; Aldosivi 33 y Chaco For Ever 33; Tristán Suárez 28; Villa Dálmine 20.

- El primero de cada zona juega la final por el ascenso directo.

- Del segundo al octavo jugarán el Reducido por el segundo ascenso.

- El último de cada zona desciende.

- Los anteúltimos de cada zona jugarán entre sí para definir el tercer descenso. (Télam)