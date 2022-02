All Boys cosechó esta tarde una gran victoria como visitante sobre San Martín de San Juan, 1 a 0 por la segunda fecha, y quedó en lo más alto de la tabla del torneo de la Primera Nacional de fútbol.

El gol del "Albo", que había debutado con triunfo de local contra Atlanta, fue obra de Pablo Aranda en contra de su valla, a los 42 minutos de la primera etapa.

Lo mismo ocurrió con Almagro, que esta tarde le ganó de visitante a Sacachispas por 1 a 0 (conquista de Nicolás Servetto) y, tras el 2-1 del arranque ante Mitre (SDE), suma puntaje ideal.

En otro encuentro, Atlanta se recuperó de su caída inicial y se impuso de local a Güemes de Santiago del Estero por 3 a 1, con tantos de Gonzalo Klusener (2) y Juan Bisanz; descontó Tomás Assenatto para el equipo visitante.

Además, en otros compromisos del primer turno de este sábado, Tristán Suárez y Deportivo Madryn igualaron 1 a 1 y Chacarita empató con Gimnasia y Esgrima de Jujuy sin abrir el marcador.

San Martín de Tucumán y Deportivo Morón igualaron sin goles en la Ciudadela, mientras que Mitre de Santiago del Estero y Nueva Chicago repitieron idéntico resultado, pero bajo una lluvia intensa.

Además, Chaco For Ever, con un tanto de Enzo Gaggi, superó por 1-0 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

- Resumen de la fecha -

Ayer: Agropecuario 0 - Estudiantes de Río Cuarto 1, Instituto 0 - Alvarado 0 - Defensores de Belgrano 0 - Temperley 2.

Hoy: Atlanta 3 - Güemes 1, Chacarita 0 - Gimnasia y Esgrima de Jujuy 0, Tristán Suárez 1 (Nicolás Messiniti) - Deportivo Madryn 1 (Matías Mansilla); Sacachispas 0 - Almagro 1, San Martín de San Juan 0 - All Boys 1; San Martín de Tucumán 0-Deportivo Morón 0; Chaco For Ever 1-Gimnasia de Mendoza 0; Mitre de Santiago del Estero 0-Nueva Chicago 0.

Jugarán mañana Estudiantes de Buenos Aires-Riestra, Brown de Puerto Madryn-Almirante Brown, Brown de Adrogué-Flandria e Independiente Rivadavia-Quilmes (todos a las 17.00) y Atlético Rafaela-Villa Dálmine (19.00)

Lunes: Santamarina de Tandil-Belgrano de Córdoba, Ferro Carril Oeste-Deportivo Maipú.

Posiciones: Almagro y All Boys 6 puntos; Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Estudiantes de Río Cuarto y San Martín de Tucumán 4; Almirante Brown, Deportivo Riestra, Brown de Puerto Madryn, Belgrano de Córdoba, Ferro, Temperley, Atlanta y San Martín de San Juan 3; Gimnasia de Jujuy, Alvarado, Instituto, Tristán Suárez y Deportivo Morón 2; Brown de Adrogué, Deportivo Maipú, Estudiantes de Buenos Aires, Flandria, Independiente Rivadavia, San Telmo, Mitre (SE), Sacachispas, Nueva Chicago, Chacarita, Guemes y Defensores de Belgrano 1; Quilmes, Villa Dálmine, Atlético de Rafaela, Santamarina de Tandil, Gimnasia de Mendoza y Agropecuario de Carlos Casares 0. (Télam)