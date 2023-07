All Boys recibirá a San Telmo, Atlanta será local ante Deportivo Madryn y Deportivo Riestra jugará con Estudiantes de Buenos Aires en los tres partidos de la Primera Nacional a disputarse hoy.

Los partidos, sus zonas y sus horarios son los siguientes:

Zona A:

.A las 21.10, All Boys-San Telmo (TyC Sports)

.Libre: San Martín de Tucumán

Zona B:

.A las 15.00, Deportivo Riestra-Estudiantes de Buenos Aires

.A las 20.00, Atlanta-Deportivo Madryn

=Posiciones=

-Zona A: Agropecuario 38 puntos; Gimnasia M, Morón y Almirante Brown 35; San Martín T, Def. Unidos y San Martín SJ 34; Nueva Chicago y Temperley 30; Estudiantes RC 29; Patronato y Def. Belgrano 28; Güemes SE 26; Brown PM, Almagro y Alvarado 24; San Telmo 22; All Boys 21 y Flandria 20.

-Zona B: Independiente Rivadavia 40; Chacarita y Dep. Maipú 39; Quilmes 34; Mitre SE 32; Rafaela 31; Ferro 30; Brown A 28; Dep. Madryn y Gimnasia J 25; Riestra y Atlanta 24; Estudiantes BA 23; Aldosivi 22; Racing C 20; Tristán Suárez 17; Chaco For Ever 16 y Villa Dálmine 15.

Los primeros equipos de cada zona jugarán una final entre sí para determinar el primer ascenso directo a la Liga Profesional. Del segundo al octavo, clasifican al Reducido por el segundo ascenso.

El último de cada zona desciende y los anteúltimos jugarán entre sí para definir el tercer descenso. (Télam)