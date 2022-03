All Boys perfila repetir la formación en el partido de este viernes ante el líder Belgrano de Córdoba, en uno de los anticipos de la novena fecha del torneo de la Primera Nacional

Si bien Aníbal Biggeri no lo confirmó, el hecho de no padecer lesionados ni suspendidos contribuye a la intención del DT de mantener en cancha a los mismos once protagonistas que vienen de igualar 1-1 con Deportivo Riestra, en Floresta.

De esta manera, la alineación comprenderá a Andrés Desábato; Cristian Marcial, Tomás Oneto, Ignacio Vázquez y Marcos Sánchez; Matías Muñoz y Hugo Soria; Fernando Brandán, Nicolás Barrientos y Facundo González; Octavio Bianchi.

La nómina de viajeros (partieron esta noche en micro rumbo a la capital cordobesa) es completada por Javier Bustillos, Leandro Martínez Montagnoli, Lucas Cuevas, Agustín Morales, Fernando Barrientos, Marco Iacobellis, Matías Persia y Lucas Ferrari (se agregó a la lista de convocados, en relación al partido anterior).

All Boys (13 puntos), invicto en el certamen, visitará a Belgrano (19), en el estadio Julio César Villagra, en partido que se jugará desde las 21.10 del viernes y será emitido por TyC Sports. El arbitraje correrá por cuenta de Nicolás Ramírez. (Télam)