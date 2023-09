Un gran desempeño en el último cuarto de hora, con gol incluido, le alcanzó a Lionel Messi para convertirse en la figura del encuentro, mientras que la seguridad y firmeza de Cristian "Cuti" Romero y el despliegue de Rodrigo De Paul, fueron también de los jugadores más destacados de la Selección argentina. El conjunto nacional derrotó como local por 1 a 0 a Ecuador en un duro encuentro, en el que el equipo "albiceleste fue de menor a mayor, válido por la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de los Estados Unidos, Canadá y México 2026. El siguiente es el análisis, jugador por jugador, del conjunto nacional en el triunfo como local por 1 a 0 frente a Ecuador.nez (6): Prácticamente no tuvo acción, más allá de un suave remate que contuvo en la primera parte y otros dos en el complemento. Nahuel Molina (5): Se mostró errático con la pelota en los pies y sufrió más de lo esperado en la faceta defensiva

. Cristian "Cuti" Romero (7): Muy firme en la marca. Tuvo un cruce providencial en el segundo tiempo para cortar una peligrosa llegada de Enner Valencia y agarró la lanza para sumarse al ataque en varios momentos, lo que lo convirtió en una de las figuras del partido. Se llevó una merecida ovación.. Nicolás Otamendi (6): Padeció más los momentos en los que tuvo la pelota en los pies que cuando tuvo que marcar a los delanteros rivales. Completó un buen partido

. Nicolás Tagliafico (6): No tuvo grandes complicaciones en la marca pero no pudo aportar en ataque al no asociarse con Nicolás González en la banda izquierda en el primer tiempo. En el complemento tuvo un potente remate que se fue por encima del travesaño

. Rodrigo De Paul (7): El mejor del mediocampo, con intervenciones claves para construir las situaciones de gol en la etapa incial. Fue el generador de los mejores ataques de Argentina e intentó contagiar a sus compañeros con la intensidad que lo caracteriza. Uno de los puntos más altos del equipo

. Enzo Fernández (5): Bajo desempeño del mediocampista del Chelsea, que no pudo hacer pie en la mitad de la cancha y estuvo desconectado con Alexis Mac Allister, pese a que Scaloni buscó rotarles las posiciones a lo largo del juego en busca de sus mejores versiones

. Alexis Mac Allister (5): No tuvo la influencia en el juego que se esperaba y eso complicó el panorama para la Selección. En sintonía con el equipo, mostró una mejoría en la segunda mitad hasta que fue reemplazado por Leandro Paredes

. Lionel Messi (8): Estuvo bien marcado por los rivales y no pudo asociarse con sus compañeros en el primer tiempo, pero creció su protagonismo en el complemento y en el golazo de tiro libre para darle la victoria al seleccionado volvió a demostrar por qué es el mejor jugador del mundo

. Lautaro Martínez (5): No estuvo fino al jugar de espaldas y se lo vio muy solo arriba, pero se las ingenió para tener dos situaciones, una de las cuales terminó con un tiro en uno de los postes del arco rival

. Nicolás González (4): Buscó lastimar por la izquierda pero, a excepción de un desborde que terminó en un buen centro para Lautaro Martínez, terminó siendo inofensivo

. Ángel Di María (6): Con su ingreso, Scaloni buscó el desequilibrio que el seleccionado no encontró en gran parte del partido. Aportó cambio de ritmo y se hizo dueño de la pelota

Generó los espacios necesarios para ir en busca de la apertura del marcador y en su rato en cancha se vio la mejor versión de Argentina.. Julián Álvarez, Leandro Paredes y Exequiel Palacios no jugaron el tiempo suficiente para ser calificados

