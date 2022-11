El entrenador de la Selección de Ecuador, Gustavo Alfaro, lamentó no poder convocar al mediocampista Byron Castillo para el Mundial Qatar 2022, pero aseguró que le dedicarán "su participación" para que se sienta parte del equipo. Castillo, luego de varias idas y vueltas con el reclamo que hizo Chile en el Tribunal de Arbitraje Deportivo por entender que el jugador era colombiano, no fue convocado dentro de la lista de 26 futbolistas para no correr el riesgo de recibir nuevas sanciones al respecto. Sin embargo, Alfaro aseguró que hizo todo lo posible para que el mediocampista del León de México pudiera estar junto al resto de la plantilla, pero que respetaba la decisión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. "Soy muy respetuoso de las decisiones (...) soy técnico de fútbol, yo hablo desde mi lugar, mi intención era que Byron esté con nosotros, él tenía que haber estado con nosotros", indicó Alfaro. Además, agregó: "Quedamos dolidos porque sabemos que es injusto". También agregó que ellos hicieron todo bien pero que el TAS presentó un falló ambiguo, aunque harán todo lo posible para hacer un buen Mundial y dedicárselo a Castillo para que pueda sentirse parte del proceso: "Todo lo que hagamos mas allá de dedicárselo al pueblo ecuatoriano, se lo vamos a dedicar a Byron en particular". Ecuador será parte del partido inaugural de la Copa del Mundo, este domingo 20 de noviembre en el estadio Al Bayt ante el anfitrión, Qatar, por el Grupa A, en donde también estarán Países Bajos y Senegal. FIG/GAM NA