El entrenador argentino del seleccionado de Ecuador, Gustavo Alfaro, dijo que su equipo tiene "todo para ganar y nada para perder" cuando enfrente mañana a Países Bajos, por la segunda jornada del Grupo A del Mundial de Qatar.

"El partido contra Holanda (Países Bajos) nos coloca en un lugar que tenemos todo para ganar y nada para perder. No es un hecho que uno sepa. Uno ve lo que tiene adelante. Pero estoy muy confiado con lo que ha mostrado mi equipo", declaró "Lechuga" en conferencia de prensa.

Ecuador y Países Bajos vencieron por 2-0 al anfitrión Qatar y Senegal, respectivamente, en el debut, y lideran la zona A con tres unidades cada uno.

“No hemos conseguido nada y vienen las cosas más difíciles. Le ganamos a Qatar, pero si no mejoramos ante Países Bajos y Senegal, no nos va a alcanzar”, analizó, autocrítico, sobre lo que pretende de sus dirigidos en los próximos encuentros.

"Jugamos contra un equipo grande y no nos podemos dar el lujo de desconcentrarnos en ningún momento. Ellos tienen una escuela de juego muy definida", dijo sobre el representativo europeo.

Alfaro, extécnico de Boca Juniors y Arsenal de Sarandí, entre otros clubes, también se refirió a Enner Valencia, autor de los dos tantos de su equipo en el debut ante Qatar, quien todavía no está confirmado para el choque de mañana por un traumatismo sufrido ante los locales.

"A él no lo sacan ni con fuego, ya lo dije. Esta tarde veremos. Los estudios arrojaron que no tiene una lesión. Si es por él, jugaría. Siempre lo hizo, cada vez que lo necesitábamos. Vamos a darle el beneficio de la duda. Yo creo que lo cuento, esperamos que hoy responda bien para ver si lo tenemos para el inicio, para el final o no lo tenemos", dijo.

El entrenador de 60 años, por último, hizo mención a la derrota del seleccionado argentino por 2-1 ante Arabia Saudita en el debut copero y a las chances del representativo "albiceleste" liderado en campo por Lionel Messi de "salir campeón".

"Nosotros seguimos respetando a todos los equipos. Ningún partido se gana antes de jugarlo. A Argentina se lo dio vuelta Arabia Saudita, pero tiene todas las condiciones para dar vuelta la situación y salir campeón, como lo hizo España en Sudáfrica 2010", concluyó Alfaro. (Télam)