La española Alexia Putellas, balón de oro de la FIFA en 2021 y 2022, no fue citada para integrar el seleccionado de España de fútbol al no estar repuesta aún de la operación en la rodilla izquierda que le realizaron en julio pasado.

España jugará un par de amistosos ante Noruega y China y Putellas no figura entre las citadas por el entrenador Jorge Vilda, a causa de que aún no está en condiciones tras la operación de la rotura del ligamento cruzados de la rodilla

Las jugadoras llamadas viajarán a Ibiza, en las islas Baleares, para medirse en partidos de preparación contra las noruegas el 6 de abril, y las chinas el 11, consignó AFP.

La Copa del Mundo de Nueva Zelanda y Australia se jugará entre el 20 de julio al 20 de agosto, y España integrará el grupo C junto a Costa Rica, Zambia y Japón.

MIRÁ TAMBIÉN El despido del argentino Jorge Sampaoli del Sevilla puede terminar en la FIFA

No fueron citadas por Vilda las 15 jugadoras "rebeldes" que tienen discrepancias con el seleccionador y no serán convocadas hasta que no exista una nueva comunicación, rectificando su actual situación. (Télam)