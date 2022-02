Leandro N. Alem le ganó como visitante a Victoriano Arenas por 1 a 0, en uno de los dos partidos que le dieron continuidad esta tarde a la tercera fecha del torneo Clausura de la Primera C de fútbol.

Lucas Buono, a los 13 minutos de la parte final, anotó el tanto del "Lechero" en el encuentro desarrollado en el estadio Saturnino Moure de Arenas, en la localidad bonaerense de Valentín Alsina.

A su vez, Ferrocarril Midland venció también de visitante a Liniers por 3 a 2, por los goles Gastón David, en contra de su arco (20m. ST), Nicolás Nobile, en dos ocasiones, el primero de tiro penal (35m. PT y 45m. ST); descontaron Exequiel Ortiz (42m. PT) y Germán Mendoza (47m. ST), también en contra.

La tercera fecha de la Primera C se completará mañana, con estos partidos:

MIRÁ TAMBIÉN River ya juega el clásico ante Racing en el Monumental

Argentino de Merlo vs. General Lamadrid, Puerto Nuevo vs. Real Pilar, Claypole vs. Sportivo Italiano y Excursionistas vs. Deportivo Español.

Tuvo fecha libre en esta jornada Berazategui.

Click to enlarge A fallback.

Posiciones: Deportivo Laferrere 7 puntos; Berazategui6; Leandro N. Alem 5; Deportivo Español, Claypole, Ferrocarril Midland, Sportivo Italiano, Atlas, Luján, Victoriano Arenas y Central Córdoba de Rosario 4; Real Pilar 3; Excursionistas y General Lamadrid 2; Puerto Nuevo, El Porvenir y San Martín de Burzaco 1; y Argentino de Merlo y Liniers 0. (Télam)