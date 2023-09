El futbolista hispano-argentino Alejandro Garnacho tuvo hoy su debut oficial con la Selección Nacional en la goleada frente a Bolivia por 3 a 0, en la altura de La Paz, y al sumar su tercer encuentro, quedó blindado para siempre en el conjunto albiceleste. El delantero que milita en el Manchester United, nacido en Madrid hace 19 años, producto de la relación entre Alex -español- y Patricia -argentina-, sentenció con su ingreso la elección de la equipo campeón del mundo para todo la vida. A los 39 minutos del segundo tiempo, cuando el partido ya estaba 3 a 0, el entrenador Lionel Scaloni decidió sacar a Nicolás González y mandó al campo de juego a Garnacho, quien el jueves pasado frente a Ecuador había esperado en el banco de suplentes y no pudo ingresar en el encuentro que se disputó en el estadio Monumental. Si bien ya había debutado en los amistosos de marzo frente a Australia e Indonesia, había gran expectativa por verlo jugar por los puntos y así terminar de cumplir el reglamento FIFA, que impone un mínimo de tres partidos con un mismo país para "bloquear" la nacionalidad en jugadores menores de 21 años. Garnacho tuvo una correcta actuación durante los nueve minutos que jugó en el difícil estadio Hernando Siles: tocó la pelota en cinco oportunidades, acertó cuatro pases y perdió una sola vez el balón. Si bien en el pasado aseguró que le hacía "falta jugar tres partidos" para sellar su elección, lo cierto es que ahora ya no podrá recibir más tentaciones por parte de España, que intentó convocarlo para una Sub-18, y finalmente no pudo doblegar su decisión. LG/GAM NA