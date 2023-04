El español Aleix Espargaró (Aprilia) cronometró la mejor vuelta al final de las dos tandas de entrenamientos realizadas este viernes en el circuito de Jerez de la Frontera, sede del Gran Premio de España de MotoGP.

Su compatriota Maverick Viñales, con la misma marca, se ubicó segundo a milésimas y el también español Dani Pedrosa, piloto de reserva de KTM, concluyó en el tercer puesto.

Los dos últimos campeones del mundo, Fabio Quartararo (Yamaha) y Francesco Bagnaia (Ducati), deberán afrontar el repechaje para la Q1 del sábado al igual que el actual líder del Mundial, el italiano Marco Bezzecchi (Ducati).

"Ha sido un día negativo. No sé porqué hemos estado tan lentos, habrá que buscar una solución mañana. Nunca tuve una sensación tan mala aquí. No me divertí y normalmente es un circuito que me encanta", admitió Quartararo.

El GP de España, cuarta fecha del año, celebrará el Sprint este sábado a las 10:00 de la Argentina y su competencia principal será el domingo en el mismo horario, ambas televisadas por la plataforma Star+.

(Télam)