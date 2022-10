Aldosivi, con sus limitaciones, sorprendió a Barracas Central y lo venció por 2 a 0 en un discreto encuentro que disputaron esta tarde, en Mar del Plata, en el marco de la vigésimo tercera jornada de la Liga Profesional. Martín Cauteruccio, a los 8 minutos del segundo tiempo, y Tomás Martínez, a los 41, le dieron el triunfo al "Tiburón". Con esta victoria, el conjunto de Mar del Plata cortó una racha de ocho encuentros sin sumar de a tres y sueña con salvarse del descenso ya que quedó a seis unidades de Arsenal, que tiene un encuentro por disputar. El comienzo del partido no fue el mejor y estuvo lejos de ser un buen espectáculo ya que Aldosivi sintió la presión de tener que volver al triunfo, chocó con sus propias limitaciones y no solo que no generó ocasiones de peligro sino que también le costó hilvanar un juego asociado. Por su parte, Barracas Central tampoco tuvo la lucidez necesaria para ser superior a los exhibido por su rival, sin embargo, con poco le alcanzó para manejar el juego y sorprendió en una sola ocasión con una media vuelta de Fernando Valenzuela, desde afuera del área, pero José Devecchi rechazó el remate al tiro de esquina. Ya en el complemento, el juego tuvo la misma métrica, pero para sorpresas de todos, asomando los 10 minutos, Cauteruccio abrió el marcador para el local: Marcelo Meli luchó una pelota que parecía perdida y lanzó un buscapié para la aparición del delantero uruguayo que solo tuvo que empujar el balón para firmar el 1-0. Tras el tanto, Aldosivi de forma sistemática se replegó en su campo y con el correr de los minutos y los avances del "Guapo" -que carecieron de lucidez-, terminó prácticamente encima del arquero Devecchi, quien no sufrió sobresaltos, y sobre el cierre del partido, Cauteruccio asistió a Martínez para sellar el 2-0 y aferrarse a la ilusión de la permanencia.. La siguiente es la síntesis del encuentro:. Liga Profesional. Fecha 23. Aldosivi (2) - (0) Barracas Central. Estadio: José María Minella. Árbitro: Nicolás Lamolina. VAR: Ariel Penel.. Aldosivi: José Devecchi; Emanuel Iñiguez, Mario López, Nicolás Valentini, Ian Escobar; Leandro Maciel, Francisco Cerro, Marcelo Meli, Matías Pisano; Martín Cauteruccio y Santiago Silva. DT: Diego Villar. Barracas: Rodrigo Saracho; Facundo Mater, Nicolás Ferreyra, Gonzalo Paz, Juan Ignacio Díaz; Iván Tapia, Carlos Arce; Fernando Valenzuela, Neri Bandiera, Pablo Mouche ; Cristian Colmán. DT: Rodolfo de Paoli.. Gol en el segundo tiempo: 8m Cauteruccio (A), 41m Martínez (A).. Cambios en el segundo tiempo: 21m T.Martínez por Pisano (A); 25m B.Calderara por Bandiera (BC), B.Sepúlveda por Mouche (BC); 33m E.Brítez por Maciel (A); 36m J.Cuesta por Silva (A), E.Maciel por Cerro (A), J.Vázquez por Díaz (BC). LG/SPC NA