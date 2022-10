Aldosivi no pudo frente a Banfield como local y cayó por 1 a 0 en un discreto encuentro que disputaron hoy, en Mar del Plata, y descendió a la Segunda División del fútbol argentino, en el marco de la vigésimo quinta fecha de la Liga Profesional. Gregorio Tanco, a los 24 minutos del primer tiempo, fue el autor del tanto con el que el "Taladro" se adjudicó el triunfo. Con este resultado, Aldosivi perdió ocho de los últimos nueve encuentros y perdió la categoría, por lo que la próxima temporada deberá jugar en la Primera Nacional. En el inicio fue el conjunto local el que tomó el protagonismo y si bien no fue del todo claro, tuvo algunos avances interesantes, que no prosperaron y con el correr de los minutos se fue diluyendo, hasta chocar con sus propias limitaciones, la cual lo llevaron a transitar este momento. Por su parte, Banfield mostró un juego simple pero preciso para desnudar las falencias defensivas de su rival y desde un tiro de esquina se puso en ventaja con el gol de Tanco, quien capturó el rebote que dio el arquero José Devecchi. Con el gol a su favor, el "Taladro" creció claramente en el trámite del partido y contó con varias acciones para irse al descanso con un resultado más abultado. Ya en el complemento, el juego se tornó chato, ambos equipos se olvidaron de atacar y centraron la disputa del juego en el mediocampo, lugar en el que se prestaron la pelota de forma continua, pero sin poder sacar réditos. Pasada la media hora de juego, se dio la acción más destacada del segundo tiempo y fue para Aldosivi: mediante un pelotazo frontal, Cuesta bajó al pelota, pero el arquero Cambeses le pifió a la pelota y Martín Cauteruccio tuvo la ocasión perfecta para igualar las cifras y darle una vida más a su equipo, sin embargo, demoró y los defensores lo trabaron para alejar el peligro y condenar al "Tiburón" a disputar la Segunda División del fútbol argentino.. La siguiente es la síntesis del encuentro:. Liga Profesional. Fecha 25. Aldosivi (0) - (1) Banfield. Estadio: José María Minella. Árbitro: Nazareno Arasa.. Aldosivi: José Devecchi; Rufino Lucero, Mario López, Nicolás Valentini, Ian Escobar; Tomás Martínez, Francisco Cerro, Marcelo Meli, Matías Pisano; Martín Cauteruccio y Santiago Silva. DT: Diego Villar. Banfield: Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Gregorio Tanco, Luis Mago, José Álvarez; Nicolás Bertolo, Ignacio Agustín Rodríguez, Lautaro Ríos, Agustín Urzi; Juan Cruz y Ramiro Enrique

DT: Javier Sanguinetti.. Gol en el primer tiempo: 24m Tanco (B).. Cambio en el primer tiempo: 35m A.Di Pippa por Ríos (B).. Cambios en el segundo tiempo: al inicio L.Maciel por Pisano (A), M.Cuadra por Bertolo (B), M.Romero por Rodríguez (B); 11m J.Iritier por Meli (A), J.Cuesta por Martínez (A); 20m J.Perales por Cruz (B); 28m E.Brítez por Lucero (A), A.Cervera por Cerro (A); 36m L.Abecasis por Enrique (A). LG/SPC NA