Aldosivi goleó hoy 3 a 0 a Colón de Santa Fe en Mar del Plata, con una actuación contundente y un nuevo doblete de Martín Cauteruccio en el inicio de la séptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), y con su triunfo sigue en la pelea por los puestos de vanguardia.

El partido se disputó en el estadio José María Minella, con el arbitraje de Diego Abal.

Los goles fueron convertidos por Cauteruccio (28m PT, de penal y 20m. ST), que volvió a marcar en dos ocasiones al igual que en la fecha pasada ante Atlético Tucumán, y por Federico Gino (41.ST).

El conjunto dirigido por Fernando Gago confirmó el buen momento futbolístico que atraviesa -obtuvo 10 de los últimos 12 puntos en juego- y con su segundo triunfo como local en fila alcanzó las 13 unidades.

El "Tiburón" salió con decisión en el arranque del partido y amenazó el arco de Colón en tres ocasiones en los primeros cinco minutos, primero con un remate mordido de Federico Andrada dentro del área, luego con otro de Malcom Braida que exigió a Leonardo Burián y por último con un disparo rasante de Emanuel Iñíguez que también contuvo el arquero visitante.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez logró acomodarse desde los 10 minutos, con buenos movimientos de Christian Bernardi en el medio y apariciones de Cristian Ferreira, y comenzó a adueñarse del balón.

Tras una mala salida de Aldosivi a los 11, Bernardi tuvo una chance clara frente a José Devecchi, pero definió apenas afuera con el pie abierto.

Cuando el equipo santafesino parecía mejor parado y desplegaba su habitual intensidad, el conjunto marplatense logró ponerse en ventaja luego de que Burián cometiera penal al derribar a Braida dentro del área: Cauteruccio transformó la falta en gol a los 28 para poner el 1-0.

Colón buscó inmediatamente el empate con una réplica comandada por Bernardi y tuvo una chance clara tras un ingreso de Alexis Castro por derecha que, en una rápida reacción, Devecchi desvió la pelota al córner con un manotazo.

A los 33 el visitante tuvo la más clara de la primera mitad, con un nuevo tiro del capitán, en este caso desde la medialuna, que se estrello en la unión del caño izquierdo y el travesaño.

El equipo del Puerto salió mejor en la segunda mitad y neutralizó el juego visitante, y desde una pelota detenida en favor de Colón logró ampliar la diferencia tras una contra conducida por Braida: Cauteruccio aprovechó un rebote tras un disparo de Andrada en el travesaño y puso el 2-0 a los 20 con una definición sutil sobre el arquero.

Colón buscó con más empuje que precisión y Aldosivi se acomodó al resultado y aprovechó la velocidad de Lodico y Braida para amenazar en cada contra el área rival.

A los 41, en un nuevo contragolpe conducido Andreda definió ante la salida de Burián, y tras un manotazo salvador del arquero, el recién ingresado Gino aprovechó el rebote y puso el 3 a 0 final.

Por la octava fecha, Colón será local ante Sarmiento de Junín el próximo martes desde las 16.30, mientras que Aldosivi visitará a River en Núñez el viernes desde las 21.

- Síntesis -

Aldosivi: José Devecchi: Emanuel Iñiguez, Fabricio Coloccini, Emiliano Insúa y Emanuel Insúa; Francisco Cerro y Gastón Gil Romero; Gastón Lodico, Malcom Braida y Martín Cauteruccio; Federico Andrada. DT. Fernando Gago.

Colón de Santa Fe: Leonardo Burian; Facundo Mura, Facundo Garcés, Gonzalo Piovi y Nahuel Gallardo; Christian Bernardi, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora y Alexis Castro; Cristian Ferreira y Facundo Farías: DT Eduardo Domínguez.

Gol en el primer tiempo: 28m. Martín Cauteruccio de penal (A)

Goles en el segundo tiempo: 20m. Martín Cauteruccio (A) y 41m. Federico Gino (A).

Cambios en el segundo tiempo: 11m. Lucas Beltrán por Farías (C), 21m. Eric Meza por Gallardo (C), 21m. Wilson Morello por Castro (C), 33m. Federico Gino por Cauteruccio (A), 33m. Francisco Grahl por Lodico (A), 38m. Joaquín Indacoechea por Iñíguez (A), 38m. Lautaro Guzmán por Braida (A), 39m. Mauro Formica por Ferreira (C) y 42m. Leandro Maciel por Andrada (A).

Amonestados: Ferreira y Formica (C); Emanuel y Emiliano Insúa (A).

Arbitro: Diego Abal.

Cancha: José María Minella, de Mar del Plata. (Télam)