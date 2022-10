El ranking ATP se actualizó este lunes y la gran novedad es que Rafael Nadal desplazó de la segunda colocación al noruego Casper Ruud, quien perdió 205 puntos por no poder defender el título del año pasado en Seú, y ahora, con la continuidad del joven Carlos Alcaraz como N°1, el tenis español tiene a dos jugadores ocupando los primeros lugares del ranking. La última vez que había ocurrido algo similar en el tenis mundial fue el 7 de agosto del 2000, cuando el estadounidense Andre Agassi estaba en la cima del ranking, seguido por su compatriota Pete Sampras. En aquellos tiempos, el Kid de Las Vegas y Pistol Pete eran los grandes dominadores del circuito. Entre los dos ganaron 22 torneos de Grand Slams y acumularon un total de 387 semanas en la cima del ranking. De hecho, Sampras era el líder en semanas como N°1 y en Grand Slams. Pero en ambas estadísticas fue superado por Roger Federer y Novak Djokovic, mientras que Rafael Nadal también batió su récord de torneos "grandes" ganados. Volviendo a la actualidad, Alcaraz lidera el ránking con 6.740 puntos, seguido de cerca por Nadal que tiene 5.810. Posiblemente se de una lucha entre ambos jugadores para ver quién termina el año como N°1, ya que son muy pocos los puntos que los separan y quedan solo cuatro semanas antes del ATP World Tour Finals, el torneo que le da cierre a la temporada. Alcaraz, el N°1 más joven de la historia: Carlos Alcaraz, de solo 19 años y 4 meses, se convirtió en el N°1 más joven de la historia luego de ganar el US Open en el que derrotó en la final a Casper Ruud. El récord anterior pertenecía al australiano Lleyton Hewitt, que en noviembre de 2001 alcanzó la cima con 20 años y 8 meses. Luego de un 2021 que le sirvió para comenzar a codearse con los mejores del mundo, Alcaraz encaró el 2022 con mucha mayor determinación y ya logró quedarse con cinco títulos: Río, Miami, Barcelona, Madrid y el US Open. NG/JPA/AMR NA