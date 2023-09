El mediocampista argentino Alan Varela debutó como titular en la victoria del Porto por 1 a 0 frente a Estrela Amadora, por la quinta fecha de la Primeira Liga de Portugal, en el Estádio José Gomes, y se mantuvo como líder del torneo.

El ex futbolista de Boca Juniors, de 22 años, ya había sumado sus primeros minutos con el Porto en el cotejo anterior, cuando había reemplazado a Stephen Eustáquio en el complemento, pero no lo había hecho desde el once inicial.

En su debut, Varela tuvo una participación de suma importancia cuando a los 45 minutos del segundo tiempo -tras una mala salida del arquero Diego Costa- realizó una salvada en la línea y evitó la caída de su arco para confirmar el triunfo del Porto con gol del iraní Mehdi Taremi. (Télam)