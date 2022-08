El volante de Independiente Alan Soñora lamentó el empate 1-1 ante un Vélez Sarsfield alternativo, por la fecha 16 de la Liga Profesional de Fútbol, y observó que su equipo "se tiró muy atrás" en el segundo tiempo.

"Mucha bronca tengo. Hicimos un buen primer tiempo, pero en el segundo hicimos todo mal porque nos tiramos muy atrás", dijo Soñora para TNT Sports.

El autor del gol de Independiente dijo que hicieron "un buen primer tiempo", pero no supieron mantener el nivel en la segunda etapa.

"No sé si Vélez nos llegó, pero nosotros nos tiramos para atrás y la cagamos", señaló Soñora.

"Es importante que un volante haga goles, hacía mucho no se me daba, pero es importante si ayuda al equipo a ganar y, lamentablemente, no ganamos", cerró el mediocampista de un Independiente que está en las últimas posiciones del campeonato. (Télam)