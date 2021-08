Por Florencia "China" Pereiro, exjugadora de Boca y fundadora de Pibas en Pelotas.

El 21 de agosto celebramos el día de la futbolista, quizá muchos y muchas aun no conocen el por qué, como tampoco la historia de las pioneras. El 21 de agosto de 1971 nuestra primera selección de futbol femenino jugó un partido contra Inglaterra, en el mundial de México, mundial no oficial.

Pero ¿por qué este día es el día de la futbolista? ese 21 de agosto de 1971, Argentina le gano a Inglaterra por 4-1, con 4 goles de Elba Selva. Nuestro plantel viajo a México sin entrenador, ni camisetas, ni botines, gran esfuerzo el de las jugadoras que, pese a todas esas falencias, hicieron historia. Historia que logró juntar y recordar paso a paso, Luky Sandoval, referente de nuestro fútbol.

Pero pará...estamos en el 2021, ¿Cuántos años pasaron de ese mundial? Cincuenta años, si, cincuenta, sin embargo, muchas de esas cosas que vivieron las pioneras siguen pasando en en la actualidad, ¿no me creen? Esta semana lazamos la campaña #dejenjugaraEmma, Emma tiene 12 años, y no la deja ni la liga regional de Coronel Suarez, ni la AFA jugar el torneo, ¿por qué? Porque para ellos no hay futbol mixto, si, digo para ellos, porque los chicos y las chicas no entienden estas decisiones de los adultos, de los dinosaurios que aún deciden sobre el deporte.

Hasta los 12/13 años (edad en que empieza el desarrollo) pueden entrenarse y jugar juntos, porque así lo dicen los profesionales, y las grandes potencias lo demuestran con resultados. Son felices jugando juntes, pero no pasa y todos los pibes se preguntan dónde está Emma cuando empieza a rodar la pelota.

El club Villa San Carlos, tuvo que hacer una rifa para pagarse el micro a Rosario.

En la mayoría de los clubes todavía la mitad del plantel no tiene contrato, ni viático. Entrenan y juegan por amor. No tienen un médico, una nutricionista, hoy cincuenta años después de México, todavía las jugadoras, incluso las de selección tienen que alzar la voz para pedir las condiciones necesarias que un deportista necesita para entrenarse al máximo. Y peor aún, porque si alzan la voz, quedan fuera la lista. Pueden googlear Banini, Borrello.

Y muchísimas cosas más que no me daría la columna para contar.

Esta semana también se anunció la televisación de todos los partidos de la liga de futbol femenino ¡En hora buena!

Pero quisiera saber si en esa conferencia que dieron en el predio de Ezeiza, frente a las capitanas, también se anunció algo sobre la denuncia que el día 6 de mayo de este año salió a la luz, por distintos casos de abuso de un entrenador de la selección, denuncia presentada en la FIFA por varias jugadoras.

Me gustaría, también saber si algunos de los ahí sentados, juzgaron en la cara a las jugadoras por su orientación sexual, se rieron de ellas, o de lo aburrido que es el futbol femenino, y no en una oficina imponiendo el poder sobre alguna, no creo, porque si hay algo que no tienen es el coraje de poder hacerse cargo de sus dichos, pero si, la cara para salir después en la foto, para sponsorear algo que creen muerto, y para tildarse de inclusivos.

Al fútbol femenino le faltan mujeres, no adentro del campo de juego, afuera, atrás, y adelante, mujeres entrenadoras, mujeres en los lugares de toma de decisión. Eso todavía, y cincuenta años después sigue faltando. (Télam)