Sebastián Romero, entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, analizó la eliminación en Copa Argentina y puntualizó que "la sensación es de bronca y dolor", al tiempo que expicó que al equipo lo va "encontrando en plena competencia"

"La sensación es de bronca y dolor, de estas cosas también se aprende y se deben fortalecer. No es la manera ideal y no me llevo nada positivo", expresó el DT luego del partido en el que su equipo fue eliminado anoche de la Copa Argentina.

"Queríamos darle una alegría a la gente, pero hay que seguir trabajando y mucho. El equipo buscó por todos lados, tuvo situaciones. Me preocuparía si no las hubiéramos generado. No convertimos las que teníamos, sabíamos cómo nos podían dañar, que era de pelota parada y así fue. Después no pudimos revertirlo y quedamos eliminados en los penales", remarcó el DT.

Gimnasia y Esgrima La Plata fue eliminado por Excursionistas, de la Primera C, el miércoles pasado, al perder por tiros desde el punto del penal en los 32avos. de la Copa Argentina tras igualar 1-1 en los 90 minutos regulares del cotejo disputado en la ciudad bonaerense de Florencio Varela.

Romero afirmó que "al equipo lo voy encontrando en plena competencia. La pretemporada fue corta y jugamos sólo dos amistosos. Hay jugadores que están muy bien. El equipo siempre da la cara y se planta en todos los partidos. Desde la actitud no podemos decirle nada. Estamos golpeados porque no le pudimos dar una alegría a la gente, pero tenemos que levantarnos y seguir".

El entrenador también habló de los hinchas y dijo: "es el dolor más grande porque no le pudimos dar una alegría. Vamos a seguir trabajando para mejorar y revertir la situación, para que estén contentos. Vinieron hasta acá, con este calor y en un horario laboral, que se hizo habitual para nosotros, y no le pudimos dar una alegría".

Por último Romero manifestó "lo bueno es que hay revancha rápido y es el lunes. Ahora nos tenemos que enfocar es seguir mejorando en el campeonato".

El plantel hoy tuvo jornada libre y retomará los entrenamientos mañana a las 9. En principio no se vislumbran muchas variantes para jugar ante Barracas Central y las dudas están en la delantera, donde Eric Ramírez entraría por Rodrigo Castillo, mientras que persiste la incertidumbre de si sigue Cristian Tarragona o vuelve a la titularidad Nicolás Contín.

(Télam)